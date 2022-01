Fiscalização flagra professor ilegal de educação física em Icaraí

Com a alta procura por aulas esportivas, existem profissionais que podem não estar devidamente habilitados para a função. O Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região, que engloba Rio e Espírito Santo, deu início à Operação Verão em toda a orla fluminense e em pontos de maior movimentação, como parques e o entorno de arenas esportivas, com uma novidade: além das abordagens em terra, um drone está sendo usado nas fiscalizações diárias.

O modelo adquirido pelo conselho tem altitude máxima de 120 metros, velocidade máxima de 60 km/h, autonomia de 30 minutos em cada uma das três baterias e visa monitorar, de forma mais abrangente, o comportamento das atividades físicas nas áreas de atuação dos agentes. É a primeira vez que o equipamento é utilizado por um órgão de classe com o intuito de fiscalização no país.

“O drone chega para ser mais uma ferramenta tecnológica que contribui na logística das ações, prevendo possíveis problemas na operação, a fim de evitá-los e melhorá-los, além de garantir que essa operação seja executada com sucesso no combate ao exercício ilegal da profissão”, afirma Giovanna Pereira, Supervisora do Departamento de Fiscalização do CREF1.

Nesta segunda-feira (24), os agentes estiveram na Praia de Icaraí, Zona Sul de Niterói, e identificaram uma pessoa que exercia de forma irregular a profissão. Ela não possuía graduação em Educação Física, foi autuada e o caso encaminhado ao Ministério Público. Além dela, cinco profissionais foram notificados por não possuírem o Curso de Suporte Básico de Vida, que é obrigatório em cumprimento à Lei Estadual n° 7696, de 2017. O CREF1 oferece o curso gratuitamente aos seus associados, que só em no Rio são 60.611, segundo dados do órgão.

Mesmo com as fortes chuvas e a nova onda da Covid-19, a fiscalização fez 82 abordagens desde o início do ano. Destas, seis pessoas foram flagradas exercendo ilegalmente a profissão (duas na atividade de treinamento funcional, duas em futevôlei, uma como monitor de corrida e outra como professor de beach tênis), além de 22 que não possuíam o Curso Básico de Vida.

Em 2021, 15% dos profissionais abordados exerciam ilegalmente a profissão

Segundo dados da autarquia, em janeiro de 2021 foram fiscalizadas 156 atividades físicas ao ar livre no Estado do Rio, sendo que em 23 delas houve flagrante de exercício ilegal da profissão, o que corresponde a aproximadamente 15% dos abordados. Além disso, dez casos foram encaminhados à delegacia. Isso porque, para dar aulas de qualquer atividade que tenha como finalidade o condicionamento físico, é obrigatório ter registro ativo no conselho. Durante todo o ano, uma equipe do conselho monitora blogs, sites e redes sociais, onde também são oferecidos com frequência serviços de personal trainer e aulas de práticas