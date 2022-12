Firjan Sesi abre seleção do Concurso de Cultura 2022-2023

O total dos recursos orçamentários, destinados às ações de seleção e contratação, é de R$ 2,5 milhões. Inscrições vão até o dia 8 de Janeiro.

A FIRJAN SESI abriu edital para o seu concurso de Cultura que deve selecionar e contratar 70 propostas culturais, para compor a programação da Firjan SESI Cultura em 2023. Para isso, elas serão apresentadas em duas categorias: Projetos Inéditos e Projetos Não Inéditos. As linhas Projetos Inéditos contemplam: Artes Cênicas (Teatro, Circo e Dança), Música e Artes Visuais (Fotografia). As linhas de Projetos Não Inéditos contemplam: Literatura, Circulação de Teatro Adulto e Circulação de Teatro Infantil.



“A iniciativa segue o compromisso da Firjan SESI de se envolver com a indústria cultural do estado do Rio de Janeiro, trazendo potencial de empregabilidade, geração de renda, impostos e empregos indiretos também. Representa um investimento importante, já que a indústria criativa no Rio faz parte da vocação do estado. Cada real investido significa um aporte em todo ecossistema econômico e social do nosso estado nesse segmento. Além do edital em si, tem todo investimento nos equipamentos culturais que a Firjan SESI tem realizado nas últimas décadas”, avalia Leonardo Edde, Presidente do Conselho de Indústria Criativa da Firjan.



Serão R$ 2,5 milhões distribuídos da seguinte forma, para cada projeto selecionado: Teatro (inédito) R$30 mil; Circo (inédito) R$30 mil; Dança (inédito) R$ 30 mil; Música (inédito) R$ 20 mil; Fotografia (inédito) R$ 8 mil; Literatura (não inédito) R$ 10 mil; Teatro infantil (não inédito/circulação) R$ 75 mil; Teatro adulto (não inédito/circulação) R$100 mil.



Antenor Oliveira, coordenador de Cultura e Educação Firjan SESI, explica que “os proponentes deverão inscrever propostas de acordo com os critérios e valores orçamentários estabelecidos para cada categoria e linha de projeto, com realização prevista no ano de 2023. As propostas culturais inscritas serão avaliadas por Comissões de Seleção, com atuação no âmbito da cultura, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia cultural e da diversidade cultural para cada linha de projeto”.

Para potencializar a difusão e o alcance de novos públicos dos espetáculos selecionados na categoria Inéditos de Artes Cênicas, os 24 (vinte e quatro) projetos selecionados também serão apresentados no Centro Cultural Oi Futuro.



Cada um só poderá se inscrever em uma das categorias: Inédito ou Não Inédito. Para a Categoria Inédito, a pessoa ou empresa que se inscrever deverá escolher uma das linhas e inscrever apenas um projeto. Para a Categoria Não Inédito, o proponente poderá inscrever até três projetos, sendo um projeto em cada linha: Literatura, Circulação de Teatro Adulto e Circulação de Teatro Infantil. As inscrições começaram dia 01/12/2022 e vão até o dia 08/01/2023 e o resultado sai em 31/01/2023. As inscrições serão realizadas somente no site www.firjan.com.br/editaisculturais



Os projetos selecionados serão apresentados em diversas unidades da Firjan SESI, ativando a Cultura em vários pontos do estado: Teatro Firjan SESI Centro; Teatro Firjan SESI Caxias; Teatro Firjan SESI Macaé; Teatro Firjan SESI Campos; Teatro Firjan SESI Itaperuna; Teatro Firjan SESI Jacarepaguá; Escola Firjan SESI São Gonçalo; Escola Firjan SESI Maracanã; Escola Firjan SESI Barra Mansa; Escola Firjan SESI Petrópolis; Escola Firjan SESI Resende; Casa Firjan e Centro de Referência em Cinema e Audiovisual Firjan SENAI SESI Laranjeiras.





Inscrições e informações completas do edital: www.firjan.com.br/editaisculturais

Início das inscrições: 01/12/2022

Término das inscrições: 08/01/2023 18:00

Resultado da seleção: 31/01/2023 até 23:59 (horário de Brasília)