Firjan SENAI tem vagas abertas para cursos técnicos em Niterói e São Gonçalo

De acordo com os dados da plataforma Retratos Regionais, da Firjan, o estado do Rio criou180.239 postos de trabalho formais de janeiro a novembro de 2021. Os números apontam que o mercado já recuperou os postos de trabalho perdidos desde o início da pandemia. Os setores de serviços, do comércio e da indústria são, respectivamente, os que tiveram o maior saldo positivo de empregos. Investir em cursos de qualificação não apenas aumenta a chance de se conseguir um emprego, mas a de se obter um salário superior.

O gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI, Edson Melo, explica que em cenário de constantes mudanças e um mercado cada vez mais exigente, manter-se atualizado é essencial. “A formação em muitas carreiras também amplia as possibilidades de atuação do profissional em diferentes setores, sendo essencial estar preparado para as oportunidades. Para tanto, os cursos da Firjan SENAI visam oportunizar aos nossos alunos a oportunidade de ampliar o repertório profissional para dar conta desses desafios”, explicou.

Com os avanços da tecnologia, os cursos técnicos Educação a Distância (EaD) + Prática da Firjan SENAI ganham adeptos e popularidade. Em todo o estado do Rio, os 15 cursos técnicos estão com as matrículas abertas até o dia 07/02. A duração é de até um ano e meio. Podem se inscrever quem está cursando, no mínimo, o 2º ano do Ensino Médio ou quem concluiu o Ensino Médio. A modalidade é EAD semipresencial, com percurso de autoestudo em plataforma própria; aulas virtuais ao vivo com o instrutor, marcadas previamente; e aula presencial realizada semanalmente ou quinzenalmente em laboratórios e oficinas equipados especialmente para as aulas práticas. As 2.300 vagas encontram-se distribuídas em 58 turmas nas 20 unidades fluminenses da Firjan SENAI.

Para conhecer mais sobre as vagas ofertadas pela Firjan SENAI em Cursos Técnicos EaD + Prática e se inscrever, acesse: www.firjansenai.com.br