Firjan projeta crescimento de 0,8% do PIB fluminense em 2023

Um estudo divulgado pela Firjan projeta crescimento de 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB) fluminense em 2023. A federação explica que fatores no cenário internacional influenciam negativamente nas expectativas.

Já a produção da cadeia de petróleo e os investimentos em construção civil é que continuarão influenciando positivamente na economia fluminense. O estudo ressalta que as receitas de royalties assumirão papel importante no equilíbrio das contas do estado, sobretudo em contexto de limitação da alíquota de ICMS sobre bens essenciais. No entanto, a federação pontua que a perspectiva é de crescimento ainda pouco disseminado entre os segmentos industriais e de forte desaceleração do setor de serviços.



“Apesar da previsão de que teremos um resultado positivo no estado do Rio neste ano, a perspectiva é de forte desaceleração. O Brasil precisa urgentemente de um novo arcabouço fiscal e de agenda de reformas estruturais que vão garantir o crescimento sustentável do país. A reforma administrativa e uma reforma tributária que traga simplificação, neutralidade, transparência e isonomia entre os setores da economia precisam avançar”, diz o presidente em exercício da Firjan, Luiz Césio Caetano.



Estudo apontou crescimento de 2,7% do PIB fluminense em 2022



O PIB do estado do Rio cresceu 2,7% em 2022. O estudo da federação destaca que, embora o ano tenha sido marcado por sucessão de turbulências socioeconômicas e geopolíticas, fatores ligados ao cenário nacional, como a aprovação de medidas tributárias envolvendo combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, foram determinantes para o crescimento da economia fluminense.

De acordo com o estudo, a indústria registrou crescimento de 4,3% no último ano diante do aumento da produção da cadeia de petróleo e gás e do forte crescimento da construção civil. Porém, ressalta que o avanço da produção esteve concentrado em poucos setores e que indicadores de curto prazo apontam desaceleração do setor.

A estimativa é de que o setor de serviços tenha crescido 2,2% e que, por ter o maior peso (65,4%) na economia fluminense, exerceu a maior influência positiva para o crescimento do PIB fluminense no ano passado. A Firjan destaca que o setor avançou de forma consistente ao longo do ano em consequência da maior circulação de pessoas, da recuperação do emprego e da desaceleração inflacionária. No entanto, o estudo aponta que o desempenho dos serviços no estado do Rio foi inferior à média nacional do setor.