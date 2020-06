Firjan lança nova versão do Manual de Uso de Água

Já está disponível a mais nova edição do Manual de Uso de Água, elaborado pela Firjan. A publicação tem como objetivo esclarecer os principais conceitos e a legislação sobre a outorga de uso de recursos hídricos, orientando as empresas do estado do Rio de Janeiro sobre obtenção de autorização e concessão.

O material, cuja versão anterior era de 2015, foi atualizado devido às alterações legislativas efetuadas desde então pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). “A Firjan realizou todo um trabalho de atualização para que o empresário tenha acesso a informações qualificadas, de modo simples e direto, mantendo-se em dia com a base legal de outorga do estado para tomada de decisão”, explica Jorge Peron, gerente de Sustentabilidade da federação.

O conteúdo é destinado às indústrias e gestores ambientais que fazem uso da água de poço artesiano ou captação de rios e lagoas. “Seguir as melhores práticas e cumprir todos os requisitos legais aplicáveis faz as empresas terem papel determinante no controle e preservação desse recurso indispensável, com aplicação de tecnologias que otimizam a utilização e também garantem a qualidade. Seja no consumo ou lançamento pós uso na natureza, a correta gestão da água é fundamental para o desenvolvimento econômico, social e ambiental”, complementa Isaac Plachta, presidente do Conselho Empresarial de Meio Ambiente da Firjan.

O documento está disponível para consulta e download gratuito em https://www.firjan.com.br/publicacoes/manuais-e-cartilhas/manual-de-uso-da-agua.htm#pubAlign