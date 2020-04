Fiocruz: último dia para para enviar currículos

Termina nessa sexta-feira (03) o prazo de inscrições do processo seletivo para a contratação de profissionais de saúde para o Centro Hospitalar Fiocruz para a pandemia da covid-19, que está sendo instalado na Fundação Oswaldo Cruz, em Manguinhos, na cidade do Rio de Janeiro. Os profissionais interessados poderão enviar os currículos pela internet, na página da Fiotec.

O Ministério da Saúde destinou R$ 140 milhões para a construção da unidade. Segundo a pasta, nesta primeira fase serão oferecidas cerca de 600 vagas para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas.

De acordo com o ministério, o centro hospitalar se somará aos esforços dos governos estadual e municipal do Rio de Janeiro para enfrentamento à doença. Ele contará com 200 leitos exclusivos de tratamento intensivo e semi-intensivo para pacientes graves infectados pelo coronavírus.

“Neste novo espaço, também serão realizadas ações do ensaio clínico Solidariedade (Solidarity), da Organização Mundial da Saúde (OMS). A iniciativa, que receberá investimento de R$ 4 milhões do Ministério da Saúde, tem o objetivo de investigar a eficácia de quatro tratamentos para a covid-19”.

A construção do Centro Hospitalar Fiocruz será dividida em duas etapas, a primeira levará 40 dias e contará com 100 leitos, sendo 50 para tratamento intensivo e 50 para semi-intensivo. A expectativa é de que, ao final de dois meses, toda a obra, com o total dos 200 leitos, já esteja concluída.