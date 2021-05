Astrazeneca volta a ser produzida pela Fiocruz

A produção da vacina Oxford/AstraZeneca foi retomada nesta terça-feira (25) através do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz). Interrompida desde a quinta-feira (20), a linha de produção pôde ser reativada porque um novo carregamento do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) chegou da China no último sábado (22).



O insumo recebido é o suficiente para produzir 12 milhões de doses. O que assegura a produção de vacinas até a terceira semana de junho. As doses que começarão a ser produzidas hoje devem ser entregues para o Sistema Único de Saúde (SUS) somente entre 14 e 19 de junho.



O processo de produção das vacinas em Bio-Manguinhos inclui um longo protocolo de controle de qualidade, que demora até quatro semanas para garantir a eficácia e a segurança do lote fabricado, até a liberação para o Programa Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde.

O IFA é considerado o componente mais importante da vacina, por conter as informações genéticas que vão despertar a resposta imunológica contra o novo coronavírus. O insumo é transportado a uma temperatura de -55 graus Celsius e precisa ser descongelado lentamente ao chegar à fábrica.