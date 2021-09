Fiocruz recebe inscrições de trabalhos para o E-Vigilância até esta quinta (15)

Congresso será realizado entre 3 a 5 de novembro e é organizado em parceria com a Fundação Getúlio Vargas

Programado para ser realizado dos dias 3 a 5 de novembro, o congresso E-Vigilância está na reta final para a submissão de trabalhos de quem deseja participar do evento. Isso porque os interessados têm até esta quinta-feira (15) para realizarem a inscrição, que se encontra disponível no site: https://e-vigilancia.dengue.mat.br. O congresso é realizado por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/RJ) e Fundação Getúlio Vargas (FGV) e será realizado em formato semipresencial por causa da pandemia.

Com o tema de ”Inovações em vigilância de doenças transmissíveis em tempo de pandemia”, a edição 2021 do E-Vigilância vai debater, além da covid, os avanços na vigilância epidemiológica na atual situação sanitária. Por isso, são aceitos trabalhos científicos em todas as áreas, além da participação de estudantes, pesquisadores, gestores e da sociedade civil. Os trabalhos podem ser apresentados nos formatos de palestras (webinário) e e-poster (pôster eletrônico acompanhado de áudio explicativo).

Entre as iniciativas que são aguardadas no E-Vigilância 2021 está o projeto World Mosquito Program que tem como líder o pesquisador da Fiocruz, Luciano Moreira. A iniciativa reduziu o número de casos de dengue, zika e chikungunya em Niterói graças a um micróbio implantado em mosquitos, a Wolbachia, que é um microrganismo intracelular presente em 60% dos insetos da natureza, mas que não está no Aedes aegypti.

Queda de 70% dos casos de dengue em Niterói

Quando presente nesse mosquito, a Wolbachia impede que os vírus da dengue, Zika, chikungunya e febre amarela se desenvolvam dentro do mosquito, contribuindo para redução destas doenças. E foi justamente o que aconteceu em Niterói, com a redução em 70% dos casos de dengue, 66% de registros de chinkungunya e 40% de Zika

A pesquisa, financiada em mais de R$ 14,5 milhões pelo Departamento de Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (Decit/SCTIE/MS), começou com um projeto-piloto em um bairro da cidade em 2014 e hoje já atinge 75% do território de Niterói.

O Método Wolbachia do World Mosquito Program é uma iniciativa global, sem fins lucrativos, desenvolvida em Niterói pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com a prefeitura da cidade. Ele consiste na liberação de Aedes aegypti com Wolbachia para que se reproduzam com os Aedes aegypti locais e seja estabelecida uma nova população desses mosquitos, todos com Wolbachia.

Cerca de 750 voluntários participaram diretamente do Método Wolbachia, hospedando uma armadilha de mosquitos em sua residência ou estabelecimento comercial. Os agentes comunitários de saúde, agentes de vigilância de saúde, além das demais equipes do Programa Saúde da Família, foram essenciais para a implementação do Método Wolbachia em Niterói.