Fiocruz recebe IFA para produção de 10 milhões de doses da AstraZeneca

O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz) recebeu, na noite de sábado (17), mais um lote do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA). O produto, que veio importado da China, é base para a produção da vacina Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19 que o instituto está produzindo.



O IFA chegou em um voo ao Rio de Janeiro e a confirmação foi feita pelo Ministério da Saúde. Ao todo a nova remessa permitirá produção de 10 milhões de doses do imunizantes.

A Fiocruz aguarda mais remessas de IFA para que sua produção alcance as 100,4 milhões de doses previstas no contrato com a AstraZeneca. Além disso, está em processo de produção o primeiro lote nacional de IFA, a partir do qual a Fiocruz deve ganhar autossuficiência no processo e produzir mais 50 milhões de doses neste ano e 180 milhões no ano que vem.