Fiocruz libera mais 5,9 milhões de doses da AstraZeneca

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) vai disponibilizar 5,9 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca ao Ministério da Saúde neste sábado (29). As doses do imunizantes devem ser distribuídas aos estados também no sábado.

O procedimento será o mesmo: as doses serão entregues ao centro de distribuição do Ministério, na cidade de Guarulhos (SP). O estado do Rio de Janeiro receberá diretamente seu lote, uma vez que a sede da unidade de fabricação da Fiocruz fica na capital fluminense.

Ao todo serão 46 milhões de doses de vacinas entregues pelo consórcio e a estimativa é que até início de julho a Fiocruz entregue mais 16 milhões.