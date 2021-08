Fiocruz está com inscrições abertas para segunda edição do Congresso E-vigilância

A conferência Nacional interdisciplinar é organizada por pesquisadores da Fiocruz/RJ e da Fundação Getúlio Vargas

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) está com inscrições abertas até o dia 3 de novembro para a realização da segunda edição do Congresso E-vigilância. Com o tema “Inovações em vigilância de doenças transmissíveis em tempo de pandemia”, o evento está com uma programação recheada de inovações que foram realizadas com a chegada da pandemia da covid, desde a coleta de dados, análise, modelagem, comunicação em saúde, dentre outros. O congresso será realizado de forma virtual entre os dias 3 a 5 de novembro. O link para informações é o https://e-vigilancia.dengue.mat.br/

Embora a covid seja um tema central, ela não será o único o assunto a ser debatido no congresso. Por isso, são aceitos trabalhos científicos em todas as áreas, além da participação de estudantes, pesquisadores, gestores e da sociedade civil. Os trabalhos podem ser apresentados nos formatos de palestras (webinário) e e-poster (pôster eletrônico acompanhado de áudio explicativo).

Professor da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas, coordenador do InfoDengue e presidente do comitê científico do evento, o doutor Flávio Codeço destaca que o enriquecimento tecnológico da vigilância epidemiológica a partir dos vários campos do conhecimento é fundamental “para o sucesso no enfrentamento

de desafios globais de saúde como a expansão e emergência de novas doenças em resposta às mudanças climáticas e a intensificação da mobilidade global dos humanos”.

Durante o evento será possível interagir através de salas de bate-papo e espaços. Em sua programação os temas irão abranger as áreas de: inovações tecnológicas na vigilância epidemiológica e ambiental, tecnologias sociais, vigilância participativa e comunitária, data science para vigilância epidemiológica ,vigilância de doenças emergentes e inovações em vigilância epidemiológica em populações vulneráveis. Para cada eixo, a Comissão Científica organizará conferências e mesas redondas e receberá também a contribuição dos congressistas, por meio de apresentações e vídeo-posters.

No comitê científico e organizador do evento ainda figuram pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP-MG), London School of Hygiene & Tropycal Medicine e Harvard, entre outras instituições.

Pelo segundo ano os alunos de administração do CEFET/RJ participam do processo de desenvolvimento do evento também integrando o comitê organizador.

Confira a programação completa abaixo:

Período de inscrições

Até dia 3 de novembro

Submissão de trabalhos

Até 15 de setembro

Congresso

03 de novembro a 05 de novembro

Link para inscrições: https://e-vigilancia.dengue.mat.br/