Fiocruz escolhe Niterói para testes da vacina contra a Covid-19

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou nesta quarta-feira (15) que a cidade foi escolhida para participar dos testes da vacina contra a Covid-19. As primeiras aplicações acontecerão a partir do próximo dia 20. O público selecionado foi o de profissionais de saúde. A partir do resultado dos primeiros testes, a produção em massa da vacina poderá ocorrer no primeiro semestre de 2021.

Rodrigo esclareceu que a produção da vacina é uma parceria da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com o Instituto Butantã, de São Paulo.

“Temos hoje menos de 230 pessoas com o coronavírus na cidade. Nossa taxa de recuperação é de 95%. A Fiocruz escolheu Niterói e assinarei um acordo de cooperação nos próximos dias para começar os testes da vacina na nossa cidade, iniciando pelos profissionais de saúde”, disse.