Fiocruz constrói Centro Hospitalar para Pandemia de Covid-19

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) iniciou a construção, no Rio de Janeiro, do Centro Hospitalar para a Pandemia de Covid-19 – Instituto Nacional de Infectologia, que auxiliará os governos estadual e municipal no combate à doença. A unidade hospitalar de montagem rápida, será implantada no Rio de Janeiro, em Manguinhos, e terá 200 leitos exclusivos de tratamento intensivo e semi-intensivo de pacientes graves infectados pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).



Feita em parceria com o Ministério da Saúde (MS), a iniciativa contará também com um sistema de apoio diagnóstico para todos os exames necessários, incluindo os de imagem, como tomografia computadorizada. Os leitos serão coordenados pelo Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz), unidade de referência da Fundação na área de pesquisas clínicas e atenção especializada em doenças infecciosas, e que já atua também como referência para o atendimento a pacientes graves de Covid-19.

O hospital terá leitos de UTI e ventilação mecânica, no sentido de reduzir a sobrecarga no sistema de saúde e, com isso, a letalidade da doença. Para agilizar a sua implantação em curto prazo, a construção do Centro se dará em duas etapas. O primeiro módulo levará 40 dias para ser construído e contará com 100 leitos, sendo 50 para tratamento intensivo e 50 para semi-intensivo. A expectativa é de que, ao final de dois meses, toda a obra, com o total dos 200 leitos, já esteja concluída. Para cumprir o prazo, o canteiro de obras funcionará 24 horas por dia.