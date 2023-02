Fiocruz apresenta resultados de pesquisa sobre Covid-19

A Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) autorizou, em 2020, a doação de R$ 20 milhões de recursos próprios para a Fiocruz (Fundação Oswasldo Cruz). O dinheiro foi destinado pela Lei 9.972/20, da deputada Renata Souza (PSOL), para a criação do Plano de Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19), especialmente nas comunidades do Rio. Dois anos após o repasse, a Fiocruz apresentará, amanhã (10), às 10h, no Plenário da Alerj, os resultados da pesquisa. O evento marca o Dia Estadual de Mobilização para o Enfrentamento à Covid-19. A instituição também lançará um mapa territorial das ações executadas neste período pelo projeto.

Entre as autoridades e lideranças comunitárias que serão recebidas pelo presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacellar (PL), e pela deputada Renata Souza, estão confirmadas a ministra da Saúde, Nísia Trindade, o presidente interino da Fiocruz, Mário Moreira, o Secretário Nacional de Políticas para Territórios Periféricos do Ministério das Cidades, Guilherme Simões, e a secretária estadual de Saúde em exercício do Rio de Janeiro, Cláudia Melo.

O Plenário da Alerj fica na Rua da Ajuda, nº 5, subsolo 1.