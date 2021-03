Fiocruz anuncia 1ª entrega de doses produzidas no Brasil

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) vai entregar ao Plano Nacional de Imunização (PNI), as primeiras 1 milhão e 800 mil doses da vacina contra a covid-19 produzida pela instituição. O anúncio foi feito hoje.

Foi solicitado pelo Ministério da Saúde que a Fiocruz disponbilize 500 mil doses na quarta-feira (17) e as outras 580 mil doses até a sexta-feira (19). Após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) conceder o registro definitivo na última sexta-feira (12), a Fiocruz passou a ser detentora do primeiro registro de uma vacina contra Covid-19 produzida no país.

A Fiocruz informou ainda que já iniciou o escalonamento gradual da produção para entregar, em março, o total de 3,8 milhões de vacinas. Também na última sexta-feira, a fundação iniciou uma segunda linha de produção, permitindo, assim, o aumento da produção. De acordo com a nota, a expectativa é chegar até o final do mês produzindo um milhão de doses do imunizante por dia.

Os imunizantes estão sendo produzidos no complexo de Bio-Manguinhos (Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos) com matéria-prima vinda da China. O aumento na produção foi garantido pela oferta maior do IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) chinês, que teve sua expectativa de importação dobrada na semana passada — a instituição tem matéria-prima suficiente agora para produzir 30 milhões de doses até o final de maio.