Fiocruz alerta para alta de casos de síndrome respiratória em crianças

A Fiocruz divulgou, através do boletim InfoGripe, que subiu o número de crianças de 0 a 4 anos com casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), entre fevereiro e março. A alta é de cerca de 77% para o quadro que compreende tanto casos de Covid-19, quanto de outras doenças. Na primeira semana do mês passado, o número estava em 970 internações, e passou para cerca 1,9 mil entre os dias 13 e 19 deste mês.

O aumento é maior na média móvel do mesmo intervalo para crianças entre 5 e 11anos: alta de 216%. No entanto, o número absoluto de casos nessa faixa etária é menor, que partiu de 160 casos semanais para uma média de 506 por semana.

Contudo, entre os mais pequenos, de 0 a 4 anos, a maior incidência dos casos esta relacionado ao vírus sincicial. Na faixa etária de 5 a 11 anos, também há casos de Covid-19. A alta da SRAG foi constatada em todos os estados do país, ao longo do mês de fevereiro.

Os dados apontam que quatro das 27 unidades federativas apresentam sinal de crescimento na tendência de longo prazo: Distrito Federal, Espírito Santo, Roraima e Sergipe. Há sinal de crescimento no curto prazo no Acre, Alagoas, Goiás, Maranhão, Paraíba e Rio de Janeiro. Em todas essas localidades os dados por faixa etária sugerem tratar-se de cenário restrito à população infantil, apontou a Fiocruz.

De acordo com o comunicado, nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos com resultado positivo para vírus respiratórios foi de 1,3% para influenza A, 0,3% para influenza B, 15,8% para vírus sincicial respiratório e 73,8% para a covid. Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos foi de 0,7% para influenza A, 0,0% para influenza B, 0,1% para vírus sincicial respiratório e 98,5% para a Covid.

O boletim aponta que os registros de SARS-CoV-2 mantêm predomínio entre os casos com resultado laboratorial positivo para vírus respiratórios em todas as faixas etárias analisadas, exceto nas crianças de 0 a 4 anos de idade.