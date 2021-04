Final feliz: labradores roubados na BR-101 são encontrados

A saga de uma família carioca em busca das labradoras Sansa e Babalu, roubadas na noite de terça-feira (20), terminou com final feliz. As mascotes foram localizadas e devolvidas aos donos, na tarde dessa quarta-feira (21). Elas foram resgatadas por um morador da região do Jardim Catarina, às margens da BR-101, onde aconteceu o roubo.

De acordo com a proprietária, a profissional autônoma Roberta Dumani, de 40 anos, o homem que resgatou os animais entrou em contato com ela após ver, nas redes sociais, publicações e reportagens falando sobre o sequestro dos bichinhos. O rapaz encontrou os animais perdidos, na manhã seguinte ao assalto, e os levou para sua casa.

“Um rapaz viu as publicações e mandou mensagem no WhatsApp dizendo que achou elas, de manhã, andando próximas à BR. Como ele tem cachorros, as levou pra casa. [Quando viu as postagens] entrou em contato para devolver”, explicou Roberta.

A dona não escondeu a emoção ao saber que teria suas mascotes de volta à sua casa. “Eu estou muito emocionada. Só tenho a agradecer, muito obrigada mesmo. É de coração”, complementou Roberta. No começo da noite de ontem, Sansa e Babalu já estavam de volta ao lar, na capital carioca.