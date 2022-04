Final do Estadual pode gerar crises em Fla e Flu

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste sábado (2), às 18 horas, no Maracanã, pelo segundo jogo da Final do Estadual, que pode colocar em cheque o restante da temporada dos clubes. Mesmo que a competição seja tão valorizada quanto anteriormente, a pressa das duas torcidas pelo resultado impõe pressão tanto para Paulo Sousa, quanto para Abel Braga.

Pelo lado tricolor, existe um receio devido aos resultados recentes em jogos decisivos. Primeiro, a eliminação nos pênaltis para o Olimpia, depois de perder por 2 a 0, que culminou na eliminação da Libertadores. Em segundo, o revés por 2 a 1 para o Botafogo na Semifinal, que se não fosse Cano, significaria outra desclassificação. O atacante, que marcou duas vezes no primeiro jogo, inclusive, destacou que o que vale é o resultado.

“Acredito que se jogue bem ou mal, o que vale é o resultado. Foi um ótimo resultado, ainda temos muito o que melhorar”, afirmou o argentino, que repetiu Doval, atacante histórico dos dois lados, ao marcar duas vezes no clássico.

No time da Gávea, um início de crise está se instalando. Paulo Sousa tem dificuldades em implementar seu estilo de jogo, e alguns jogadores começam a ficar insatisfeitos. É o caso de Diego Alves, que viu o Flamengo acertar com Santos, por R$ 15 milhões, e assim, o goleiro campeão da Libertadores está pensando em sair do clube, depois que virou terceira opção. O treinador português está conduzindo uma reformulação no elenco, e nomes como Renê, Diego Ribas e Ramon também podem sair.

Para o técnico rubro-negro, a vitória pode significar paz e tranquilidade antes do início do Campeonato Brasileiro, e um tetracampeonato inédito. Para Abel, o Flu pode reconquistar o Rio depois de 10 anos, e um vice sobre o Fla depois de 27 anos. Mas se as posturas anteriores se repetirem, muito difícil que o treinador continue no comando em 2022.

Foto: Arrascaeta é cercado por Yago Felipe e Ganso – Marcelo Cortes / Flamengo