Final de semana será de muito calor em Niterói, SG e Região dos Lagos

Isis Chaby

A chuva deu trégua em Niterói durante a semana toda e não dá sinal de vida. Uma frente fria do sul está bloqueada por um ‘paredão’ no oceano atlântico.

Em Niterói, o final de semana vai ser de praia. De acordo com o Climatempo, no sábado (22), o dia deve ter máxima de 32º C e a mínima de 23º C. No domingo (23), o tempo deve permanecer igual, sem chuva e com muito sol. A máxima deve chegar a 33º C, e a mínima em 23º C.

Na Região dos Lagos, os turistas e moradores vão poder aproveitar o Caribe brasileiro embaixo de muito sol. No final de semana, a temperatura máxima deve chegar a 30º C, e a mínima em 21º C, não chove.