Final de semana recheado para a criançada

No próximo dia 13 de junho, às 16h, a criançada poderá curtir uma live com o grupo Lekolé e no domingo (14) será vez de Glorinha e Renato às 16h. A ideia partiu da vontade de fazer acontecer para o universo infantil, mesmo em momentos tão difíceis durante a pandemia. As Lives acontecerão no Instagram dos artistas @glorinhaerenatooficial e @lekolecontos.

A live do @lekolecontos será uma festa junina virtual, prepare seu milho, quentão, canjica, docinhos, que lá vem São João, com muita música típica, historinha com casório, fogueira e quadrilha caipira, sô! A da @glorinhaerenatooficial as canções são primorosamente vocalizadas e utilizando instrumental rico e refinado. Eles fazem músicas em português, inglês e italiano para todos os públicos. Os shows são direcionados para a família, tendo as crianças como público alvo, mas sempre transborda para o público adulto que entra nas brincadeiras e participa ativamente e de forma interativa.

“Queremos levar, mesmo em um universo virtual, todo carinho e cuidado que dedicamos ao longo de anos às crianças de Niterói. E, com esse objetivo, de alegrar e entreter os pequenos dentro de suas próprias casas, reunimos grandes artistas renomados na cidade, que, assim como nós, querem promover a diferença no universo infantil”, contou Rodrigo Mosquito, idealizador e produtor do projeto.

Nomes como Lekolé, Violúdico, Glorinha e Renato, Bombeiro Rafa, Princesas Elza e Ana da Cia Faz Assim, Léo Castro, Danielle Fritzen, Mágico Rogê e Aquarela Animações estarão juntos realizando Lives em prol do projeto Sempre Criança (@projetosemprecrianca), instituição que atua em prol de crianças socialmente vulneráveis em Niterói e São Gonçalo.

Informações pelo telefone (21) 96454-8839.