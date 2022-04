Final de semana de muita chuva em Niterói e São Gonçalo

O mês de abril está sendo com muitas chuvas em todo o estado do Rio de Janeiro, mas a chuva que aconteceu na madrugada deste sábado (9), deixou os moradores da região metropolitana do Rio, em estado de alerta.

De acordo com alguns relatos nas redes sociais, as chuvas que aconteceram essa noite foram intensas, principalmente na cidade de Niterói e São Gonçalo. “Essa chuva assustou bastante, acordei por conta da chuva e do clarão que deu no meu quarto, isso é sinal de que as coisas estavam intensas. Choveu muito em Niterói”, comenta em uma das internautas.

Segundo o clima tempo, a madrugada deste sábado para domingo, ainda promete fortes chuvas nessa região. As chances de chuvas para as próximas horas são de 90%.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa que, em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda). Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).