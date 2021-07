Final de semana de contação de histórias infantis em Niterói

Para auxiliar os pais na programação com os pequenos durante as férias, o Fika Bike Café, `no Centro de Niterói, promove neste domingo, um roteiro de contação de histórias infantis que permeiam o mundo das bicicletas no evento Fika Cultural Kids. De forma dinâmica, as crianças vão poder participar da atividade com métodos visuais, como livros, figuras e fantoches, além de participarem de uma oficina para expressarem o que aprenderam dentro da história narrada. O evento é gratuito e acontece neste domingo (1º) às 10 horas.

A responsável por entreter a garotada é a a atriz e educadora popular infantil, Mayara Soares, que explica sobre a curiosidade que os pequenos têm quando ela conta histórias. Segundo a profissional, a prática desperta o imaginário, engatilha a construção e a reconstrução de ideias próprias.

Com o projeto “leiturinha em ação”, ela desenvolve a história “Joaninha, a bicicleta encantada”, onde de forma lúdica, ela desenvolve a narrativa de Bia, que tem o sonho de ter uma bicicleta, falando também dos acessórios de segurança.

“Na infância desenvolvemos a motricidade e a cognição. A utilização da bicicleta na infância oferece muitos benefícios para o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo e aprender a pedalar estimula três competências fundamentais, a habilidade de usar o corpo para impulsionar um meio autônomo de locomoção”, explica.

Esta é a segunda edição do projeto Fika Cultural, após a flexibilização das medidas de restrição contra a Covid-19 da Prefeitura Municipal de Niterói. O projeto visa fomentar a cultura no espaço de encontros, promovendo eventos culturais de diversos nichos.

O Fika Bike Café fica na Avenida Marques de Paraná, 220, no Centro de Niterói. O local fica em frente ao Hospital Antônio Pedro.

Serviço:

31/7 e 1/810h

Classificação Livre (evento gratuito)

Fika Bike Café

Avenida Marquês de Paraná, 220.