Final de semana de Arraiá e Rock and Roll

Um final de semana repleto de Rock and Roll. Sábado (9) e domingo (10), o Reserva Cultural de Niterói recebe o Arraiá Rock, um evento que promete animar a cidade com os clássicos do rock, além do forró pé de serra para aqueles que também curtem, das 13h às 23h. A entrada é gratuita.

O Arraiá Rock tem espaço para todos, até mesmo os pets. Durante o evento, comidas típicas de festas julina, Festival Cervejeiro, Parque Espaço Kids, Feira de Adoção Pet (Cães e Gatos), espaço para tattoo e outras diversões somando com o rock.

No sábado, os shows começam às 16h, com o grupo Calça Arriada, que faz forró pé de serra para animar a galera; às 19h30, o show fica por conta da banda Rio Hard Rock, com classic e hard rock, como Bon Jovi, Aerosmith, AcDc, Queen e entre outros.

Já no domingo, o Forró Calça Arriada volta para animar o Arraiá Rock, às 16h. E para fechar o final de semana de rock a banda Guns N’Real Cover sobe no palco, às 19h30, com um mega tributo ao Guns N’ Roses.

Serviços:

Data: 9 e 10 de julho

Horário: 13h às 23h

Local: Reserva Cultural Niterói – Av Visconde do Rio Branco, 880 – São Domingos – Niterói