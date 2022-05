Final da Taça da Cidade de Maricá 2022 de futebol teve jogos decisivos

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, promoveu a final da Taça da Cidade de Maricá 2022 de futebol na quinta-feira (26) no campo de Cordeirinho. A disputa, que classificou os ganhadores da taça, teve o Ponta Negra F.C. campeão da categoria Master (acima de 50 anos) e o time do Amparo E.C na categoria principal (Adulto).

Pela categoria principal, o Amparo E.C enfrentou o Real Maré e levou a taça para casa na disputa por 2X0. “Estamos muito felizes em vencer em um campo novo, amplo e padronizado. Com certeza será o primeiro de muitos jogos aqui!”, comentou o camisa 21 do Amparo Esporte Clube, Marcinho.

O campo de Cordeirinho, onde serão as futuras instalações do estádio de futebol de Maricá, tem 105 metros de comprimento por 68 metros de largura e reuniu mais de 400 torcedores ao longo do dia para assistir às disputas pela taça.