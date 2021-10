Final da Libertadores pode contar com 100% de público no Uruguai

Dois times brasileiros chegaram à final da Libertadores pelo segundo ano seguido. E na decisão de 2021 os torcedores de Flamengo e Palmeiras que desejam comparecer ao jogo decisivo podem sonhar. Isso porque existe a possibilidade do Estádio Nacional, em Montevidéu, capital do Uruguai, receber 100% de público no dia da decisão, marcado para 27 de novembro.

Segundo o secretário geral de esportes do Uruguai, Sebastián Bauzá, pelo menos 30 mil torcedores irão ao estádio Centenário, mas a Conmebol e o governo local querem 100% da capacidade na decisão. A informação foi dada em entrevista do secretário à rádio uruguaia Sport890 e reproduzida pelo jornal “El País”.

O Estádio Centenário possui, ao todo, 60 mil lugares para receber a decisão. A capital do país ainda será sede para as finais da Sul-Americana, no dia 20 de novembro, e Libertadores feminina, no dia 21.

Até o momento, a entidade sul-americana não se posicionou oficialmente a respeito da questão. De acordo com informações da rádio, a secretaria de esportes e a Conmebol têm realizado reuniões para discutir o assunto. A diminuição dos casos de Coronavírus e avanço da vacinação podem tornar a ideia possível.

No mês de agosto, o Uruguai autorizou a entrada de estrangeiros no país, com início da medida em 1º de novembro. Para acesso dos brasileiros, é preciso apresentar o comprovante de vacinação, preferencialmente em espanhol, viabilizado pelo aplicativo Conecte SUS, e teste RT-PCR negativo para a Covid-19, realizado em até 72 horas antes do embarque.