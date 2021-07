Final brasileira na última etapa do vôlei de praia feminino antes de Tóquio

Decisão teve as duas duplas que representarão o país na Olimpíada

Em um bom sinal para o Brasil, a final da última etapa do circuito mundial de vôlei de praia feminino antes da Olimpíada de Tóquio, reuniu as duas parcerias que representarão o país nos Jogos. Em 38 minutos, Ágatha e Duda derrotaram Ana Patricia e Rebecca por 2 sets a 0 (23-21 e 21-18), conquistando o ouro na etapa de Gstaad, na Suíça.

“Eu estou muito empolgada. É o primeiro ouro aqui para mim e para Ágatha. O ouro para nós é muito especial, porque é o último torneio antes de Tóquio”, afirmou Duda, em declaração divulgada pela CBV (Confederação Brasileira de Vôlei).

A parceria entre as duas, que foi iniciada em 2017, conquistou um título de etapa mundial pela sétima vez. As duas chegam forte para a Olimpíada, combinando a experiência de Ágatha, de 38 anos e medalhista de prata nos Jogos do Rio em 2016 (junto com Bárbara) e a juventude de Duda, de 22, que disputará uma Olimpíada pela primeira vez. A dupla lidera o ranking mundial até o momento.

Os Jogos de Tóquio também serão a estreia olímpica de Ana Patricia, de 23 anos e Rebecca, de 28. A dupla, atual oitava melhor parceria do mundo, chegou ao décimo pódio em etapas do circuito mundial. As duas também atuam juntas desde 2017.

O vôlei de praia começa a ser disputado no dia 24 de julho em Tóquio.