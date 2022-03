Finais da primeira etapa do estadual de canoa havaiana são disputadas

Neste domingo (20), na Praia de São Francisco, foram disputadas as finais da primeira etapa do Campeonato Estadual de Sprint (velocidade) de Canoa Havaiana. O evento teve a participação de 450 atletas em 34 categorias.

Além de competidores da cidade, o campeonato de canoa havaiana reuniu equipes do Rio de Janeiro, de Cabo Frio e de Paraty. Foram cerca de 60 provas classificatórias no sábado (19) e outras 60 finais no domingo, na raia de 500 metros. Durante o evento, o prefeito destacou a vocação da cidade para os esportes náuticos.

“Temos as condições ideais para a prática destes esportes. Atualmente, temos clubes de canoa havaiana em quase todas as praias da cidade. Todos os dias pela manhã, a gente vê muita gente praticando, isso cria um ambiente bom para a cidade, dá oportunidade para que as pessoas pratiquem esporte e também gera empregos. O esporte foi crescendo e hoje atrai muitas pessoas”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, antecipou que, até o fim do ano, a cidade vai sediar outros eventos esportivos.

“Niterói é referência nacional na canoa havaiana, é só ver hoje quantos clubes existem na cidade. São 35 clubes inscritos agora, há cerca de cinco anos tínhamos apenas cinco. A canoa havaiana foi praticada há algum tempo, deu uma parada e agora voltou com muita força. Temos uma orla que ajuda esta prática”, disse Gallo.

A atleta Marta Terra foi um dos destaques da competição. Vencedora de uma prova individual e de duas coletivas, ela compete por dois clubes de Niterói e enfatizou que a comunidade da canoa havaiana reconhece o protagonismo da cidade na modalidade.

“Niterói tem grandes eventos de canoa havaiana com grande estrutura e organização. Estamos no caminho certo para o crescimento do esporte. Graças a Niterói, nossa modalidade é conhecida nacionalmente. Não é apenas uma questão de muitas pessoas praticando, temos grandes atletas na cidade”, destacou a atleta.