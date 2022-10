Fim de semana terá musical gratuito em shopping de Niterói

As crianças de Niterói poderão curtir um espetáculo musical gratuito, na tarde deste sábado (22). A partir de 17h, será apresentado o musical infantil Dino Thunder: Uma Aventura Jurássica. O local tem ainda um espaço kids, com escorrega inflável e pula-pula. A entrada ao evento é gratuita.

A peça conta a história do menino Pedro e de sua irmã Violeta, que partem numa aventura na floresta atrás de dinossauros. Mas, ao longo do caminho, precisarão enfrentar um vilão perigoso. O musical, da Mosquito Produções, tem duração de 55 minutos.

A peça faz parte da programação do último final der semana do “Taste Lab”, que acontece no terraço do Plaza Niterói, no G6. Também acontecerão shows ao vivo e a feira gastronômica. Além do musical, no sábado, o evento terá programação durante todo o final de semana.

A cantora Manu Cordeiro abre o repertório musical com pop rock, a partir das 16h30 de sexta-feira. Logo depois, às 19h30, o grupo Um Amô sobe ao palco levando muito pop e samba, seguido da cantora Karen Machado.

No fim de semana, o evento começa mais cedo, às 12h, com a volta da cantora Karen. Logo depois, às 14h30 é a vez de Gê Amora. Os shows dão uma pausa para a apresentação do musical infantil e continuam às 19h30 com Jeffinho.

Já no domingo, a programação começa com a roda de samba do Mullato, às 13h30. O repertório também fica por conta do Cover do Legião Urbana, às 16h30, e da Kariokante, às 19h30. O evento termina às 23h.