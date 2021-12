Fim de semana do “Natal da Esperança” segue com muitas atividades artísticas

O terceiro fim de semana da programação cultural do ‘Natal da Esperança’ apresenta uma intensa programação, que inclui ballet, música e espetáculos de teatro. No sábado (11), as atividades têm início, às 11h, com Zé Farinha ‘o palhaço mágico’ e ‘A história das bonecas’, no Horto de Itaipu; e com ‘Semente de Jurema: o baile aquático e as histórias encantadas do mar’, no Caramujo. Às 19h, o público vai poder assistir ao espetáculo ‘Pedra doce: poética de Cora Coralina’, da Companhia de Ballet da Cidade de Niterói, no Horto do Barreto. Fechando a noite de sábado, às 19h30, duas atrações musicais: Azymuth, no Campo de São Bento; e Byafra, no Horto do Fonseca.

As atividades de domingo(12), começam às 11h, com três atividades infantis: Lucynha Lima e Os Trovadores do Engenho, no Horto do Barreto; Leonardo Lobo, no Horto de Itaipu; e ‘Os 3 Palhações’, no Caramujo. Às 19h30, tem Beth Bruno e Marcos Nimrichter (participação de Silvério Pontes), no Campo de São Bento; e Coral Amantes da Música, no Horto do Fonseca.

No Campo de São Bento, acontece, ainda, o ‘Fim de tarde – Natal da Esperança’, com apresentações artísticas diárias, a partir das 18h30.

A programação cultural do “Natal de Esperança” se propõe a ser democrática, com atrações distribuídas por toda a cidade. Os espetáculos acontecem nas Zonas Norte e Sul e na Região Oceânica.

Os shows, nos fins de semana, do Campo de São Bento e do Horto do Fonseca acontecem às 19h30. No Horto do Barreto, às 19h, aos sábados; e às 11h, aos domingos. No Horto de Itaipu e no Caramujo, cujas programações são mais voltadas aos pequenos, às 11h. O calendário completo, até 19 de dezembro, inclui, ainda, apresentações do maestro João Carlos Martins, cujo trabalho como pianista é reconhecido mundialmente, especialmente por suas gravações das obras de Bach. O músico se apresenta com a Orquestra Jovem de Niterói e Orquestra da Grota.

O mote deste ano é realizar um Natal respeitoso, levando alegria e esperança para os niteroienses, além de prestar homenagem às vítimas da Covid-19. A Prefeitura priorizou espaços abertos para a realização dos eventos, que vão acontecer seguindo as normas do Plano Novo Normal Niterói, obedecendo aos protocolos de segurança de enfrentamento da pandemia.