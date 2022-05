Fim de semana de tempo instável em Niterói

A sexta-feira, 13, será de tempo instável em Niterói. A cidade terá dia de sol com muitas nuvens e chuva. A mínima deve ficar em torno dos 20°C e a máxima não deve ultrapassar os 22°C de acordo com informações do Climatempo. O ideal é que o agasalho e o guarda-chuva estejam por perto neste fim de semana.

Já o fim de semana promete começar um pouco mais frio. A mínima deve ficar em torno dos 19°C com máxima de 25°C. A madrugada de sábado deve ser com chuva, mas durante o dia deve ter sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade.

Já o domingo também promete uma madrugada chuvosa. O dia amanhece ensolarado com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã, à tarde e à noite. A mínima deve ficar em torno dos 19°C graus e a máxima pode chegar até 26°C.

O início da próxima semana também deve ser de instabilidade no tempo.