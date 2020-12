Fim de semana de aglomerações em Niterói e SG

Vítor d’Avila

Mesmo com a crescente no número de mortes e casos do novo coronavírus, aglomerações continuam acontecendo, sem levar em conta os riscos para a doença. No último final de semana, houve situações de desrespeito ao distanciamento social em Niterói e São Gonçalo. A polícia não foi acionada.

Na noite de domingo (20), uma apresentação de um grupo de pagode reuniu dezenas de pessoas em um bar na Rua Maurício de Abreu, no bairro de Neves, em São Gonçalo. A quantidade de presentes era tão grande, que acabou tomando a rua.

Aglomeração em São Gonçalo. Foto: Reprodução/Redes sociais

Por meio das redes sociais, o evento foi anunciado para acontecer a partir das 20h, contando com diferentes atrações musicais. Em fotos publicadas também nas redes, é possível observar que tanto os artistas, quanto a maioria dos presentes, não faziam o uso da máscara, nem respeitavam o distanciamento mínimo de 1,5m.

Cabe ressaltar que, de acordo com decreto municipal, está proibida a realização de eventos e de qualquer tipo de atividade com presença de público que envolva aglomeração de pessoas, tais como eventos desportivos (profissional ou amador), show, comício, passeata, parques internos e externos, lojas e salas de jogos, espaços de entretenimento e demais atividades que, não permitidas em decreto, acarretem aglomerações.

A Prefeitura de São Gonçalo informou que “vai apurar os fatos e tomar as providências necessárias. Por decreto, este tipo de aglomeração não está permitido e o local poderá ser autuado”. O 7º BPM (São Gonçalo) não informou se foi acionado para a ocorrência.

Em Niterói, na madrugada de sábado (19) para domingo, transeuntes flagraram aglomeração de jovens em uma calçada, na esquina das ruas Mariz e Barros e Gavião Peixoto, em Icaraí, Zona Sul da Cidade. A cena foi gravada e as imagens circulam por meio das redes sociais.

De acordo com as filmagens, o uso de máscara e o distanciamento social também não foram respeitados. Moradores afirmam que é comum reunião de adolescentes no local para consumir bebidas alcoólicas. Na cidade de Niterói, aglomerações permanecem proibidas, de acordo com decreto municipal, que prevê medidas restritivas de combate e prevenção ao coronavírus.

O comando do 12º BPM (Niterói) informou que não foi acionado para a ocorrência. A Prefeitura de Niterói, até o momento, não informou se foi solicitada para averiguar o fato.