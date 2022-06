Fim de semana com variedades de filmes interessantes em Niterói e São Gonçalo

Fim de semana se aproximando e A TRIBUNA faz um apanhado dos melhores filmes que estão entrando em cartaz em circuito nos cinemas do Partage Shopping, em São Gonçalo, no Plaza, em Niterói e na Reserva Cultural. O destaque é Top Gun: Maverick (Top Gun 2), longa-metragem estrelado por Tom Cruise e que já arrecadou US$ 806,4 milhões mundialmente. No Plaza Shopping são quatro longas-metragens dos mais diversificados gêneros distribuídos em várias salas climatizadas.

Veja os dias e os horários:

JURASSIC WORLD: DOMÍNIO

Sinopse: Quatro anos após a destruição da Ilha Nublar, os dinossauros agora vivem – e caçam – ao lado de humanos em todo o mundo. Esse equilíbrio frágil remodelará o futuro e determinará, de uma vez por todas, se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais temíveis da história.

Elenco: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Justice Smith, Jake Johnson

Duração: 145 min

Diretor: Colin Trevorrow

Distribuidora: Universal

Gênero: Aventura

Classificação: 12 Anos

SEXTA-FEIRA (17), SÁBADO (18) e DOMINGO (19)

Sala 1: 21h10

Sala 4: 13h50/17h05/20h15

Sala 7: 12h15/15h30/18h50/22h

A HORA DO DESESPERO

Sinopse: Uma mulher corre desesperadamente para salvar o filho depois que a polícia coloca sua cidade natal em lockdown devido a um incidente envolvendo um atirador ativo.

Elenco: Naomi Watts, Colton Gobbo e Sierra Maltby

Duração: 80 min

Diretor: Phillip Noyce

Distribuidora: Paris Filmes

Gênero: Suspense

Classificação: Em breve

SEXTA-FEIRA (17), SÁBADO (18) e DOMINGO (19)

Sala 6: 22h30

LIGHTYEAR

Sinopse: Nesta aventura de ficção científica cheia de ação, conhecemos a origem definitiva de Buzz Lightyear (voz de Chris Evans), o herói que inspirou o brinquedo. Produzido por Galyn Susman, Lightyear estreou em 16 de junho de 2022, exclusivamente nos cinemas.

Elenco: Chris Evans

Duração: Em breve

Diretor: Angus MacLane

Distribuidora: Walt Disney

Gênero: Animação

Classificação: Em breve

SEXTA-FEIRA (17)

Sala 1: 13h/16h40/18h40

Sala 3: 12h/14h30/16h50/19h10

Sala 5: 13h/15h50/18h10/20h30

Sala 6: 12h30/15h/17h30/20h

SÁBADO (18) e DOMINGO (19)

Sala 1: 13h/16h10/18h40

Sala 3: 12h/14h30/16h50/19h10

Sala 5: 13h30/15h50/18h10/20h30

Sala 6: 12h30/15h/17h30/20h

TOP GUN: MAVERICK

Sinopse: Depois de mais de 30 anos servindo a marinha como um dos maiores pilotos de caça, Pete Maverick Mitchell (Tom Cruise) continua na ativa, se recusando a subir de patente e deixar de fazer o que mais gosta, que é voar. Enquanto ele treina um grupo de pilotos em formação para uma missão especial que nenhum Top Gun em vida jamais participou.

Elenco: Tom Cruise

Duração: Em breve

Diretor: Joseph Kosinski

Distribuidora: Paramount

Gênero: Aventura

Classificação: 14 anos

SEXTA-FEIRA (17), SÁBADO (18) e DOMINGO (19)

Sala 2: 13h15/16h20/19h20/22h15

Sala 3: 21h30

Sala 8: 11h50/14h45/17h45/20h40

No Partage Shopping são três opções para o fim de semana:

JURASSIC WORLD: DOMÍNIO

Sinopse: Quatro anos após a destruição da Ilha Nublar, os dinossauros agora vivem – e caçam – ao lado de humanos em todo o mundo. Esse equilíbrio frágil remodelará o futuro e determinará, de uma vez por todas, se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores do planeta.

Elenco: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Justice Smith, Jake Johnson

Duração: 145 min

Diretor: Colin Trevorrow

Distribuidora: Universal

Gênero: Aventura

Classificação: 12 Anos

SEXTA-FEIRA (17), SÁBADO (18) e DOMINGO (19)

Sala 2: 18h/21h15

Sala 4: 12h15/15h30/19h

Sala 5: 13h50/17h05/20h15

LIGHTYEAR

Sinopse: Nesta aventura de ficção científica cheia de ação, conhecemos a origem definitiva de Buzz Lightyear (voz de Chris Evans), o herói que inspirou o brinquedo. Produzido por Galyn Susman, Lightyear estreou em 16 de junho de 2022, exclusivamente nos cinemas.

Elenco: Chris Evans

Duração: Em breve

Diretor: Angus MacLane

Distribuidora: Walt Disney

Gênero: Animação

Classificação: Em breve

SEXTA-FEIRA (17), SÁBADO (18) E DOMINGO (19)

Sala 1: 13h30/15h50/18h10/20h30

Sala 2: 12h30/15h10

Sala 3: 12h/14h30/16h50/19h10

TOP GUN: MAVERICK

SEXTA-FEIRA (17), SÁBADO (18) e DOMINGO (19)

Sala 3: 21h40

Sala 6: 11h55/14h50/17h50/20h45

O Partage Shopping fica na Avenida Presidente Kennedy, 425, Centro.

Já a Reserva Cultural de Niterói está com uma programação variada de filmes. A programação começou na última quinta-feira (16) e vai até a próxima quarta-feira (22).

Veja os filmes:

SALA – 1 – 1982

Países: FRANÇA/LÍBANO/NORUEGA/QATAR

Ano de lançamento: (2022)

Duração: 100 MIN.

Horário: 15h10

Direção: Qualid Mouaness

Elenco: Nadine Labaki, Mohamand Dalli, Rodrigues Sleiman, Aliya Khalid

Gênero: Drama

Classificação: 12 anos

Distribuidora: Escarlate

Sinopse: 1982 traça uma linha imaginária que demarca o mundo adulto e o infantil. Delimita uma fronteira que separa os que conhecem a realidade daqueles que, inocentemente, ignoram a gravidade de uma situação. Longe de ser um suspense de guerra, 1982 é um hino à inocência pueril, à expressão do olhar inesperado e esperançoso frente a um dos momentos mais sangrentos da história do Líbano.

SALA 1 – MEDIDA PROVISÓRIA

País: BRASIL

Ano de lançamento: 2020

Duração: 103 MIN.

Horário: 17h10

Direção: Lázaro Ramos

Elenco: Taís Araújo, Alfred Enock, Seu Jorge

Gênero: Drama

Classificação: 14 anos

Distribuidora: Elo Company

Sinopse: No futuro, o governo brasileiro decreta uma medida provisória, em uma iniciativa de reparação pelo passado escravocrata, provocando uma reação no Congresso Nacional. O Congresso então aprova uma medida que obriga os cidadãos negros a migrarem para a África na intenção de retornar a suas origens. Sua aprovação afeta diretamente a vida do casal formado pela médica Capitú (Taís Araújo) e pelo advogado Antonio (Alfred Enoch), bem como a de seu primo, o jornalista André (Seu Jorge), que mora com eles no mesmo apartamento.

SALA 1 – JURASSIC WORLD – DOMÍNIO

País: USA

Ano de lançamento: (2022)

Duração: 146 MIN.

Horário: 19h30 – Legendado

Direção: Colin Trevorrow

Elenco: Mamoudou Athie, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard

Gênero: Ação/Aventura/Ficção Científica

Classificação: 12 anos

Distribuidora: Universal Pictures

Sinopse: Em Jurassic World Domínio, sequência direta do longa de 2018, – Jurassic World: Reino Ameaçado – quatro anos após a destruição da Ilha Nublar, os dinossauros agora vivem – e caçam – ao lado de humanos em todo o mundo. Os ex-funcionários do parque dos dinossauros, Claire (Bryce Dallas Howard) e Owen (Chris Pratt) se envolvem nessa problemática e buscam uma solução, contando com a ajuda dos cientistas experientes em dinossauros, que retornam dos filmes antecessores. Capítulo final da trilogia iniciada por Jurassic World – O Mundo dos Dinossauros.

SALA 2 – ILUSÕES PERDIDAS

País: FRANÇA

Ano de lançamento: 2021

Duração: 150 MIN.

Horário: 15h

Direção: Xavier Giannoli

Elenco: Benjamin Voisin, Cécile de France, Vicent Lacoste

Gênero: Drama/Histórico

Classificação: 12 anos

Distribuidora: Califórnia Filmes

Sinopse: Em Ilusões Perdidas, acompanhamos a história de Lucien (Benjamin Voisin), um jovem poeta francês que decide abandonar a sua própria casa para tentar a sorte em Paris. Deixado à própria sorte nesta cidade fabulosa, o jovem descobrirá o que se passa nos bastidores neste mundo dedicado à lei do lucro e do fingimento.

SALA 2 – TOP GUN: Maverick

País: USA

Ano de lançamento: 2022

Duração: 131 MIN.

Horário: 18h – 20h40

Direção: Josep Kosinski

Elenco: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly

Gênero: Ação

Classificação: a definir

Distribuidora: Paramount Pictures

SALA 3 – ALINE A VOZ DO AMOR

País: FRANÇA

Ano de lançamento: 2020

Duração: 126 MIN.

Horário: 16h – 18h40

Direção: Valérie Lemercier

Elenco: Valérie Lemercier, Sulvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc LaFortune, Antoine Vézima

Gênero: Drama

Classificação: 16 anos

Distribuidora: Imovision

Sinopse: Uma ficção livremente inspirada na vida de Céline Dion. Da infância ao estrelato, as músicas, as lutas, o romance e tudo que fez dela um ícone. Descubra como a 14ª filha de uma família modesta do Canadá se tornará uma das cantoras mais famosas do mundo.

SALA 3 – O TRUQUE DA GALINHA

Países: FRANÇA/EGITO/HOLANDA/GRÉCIA

Ano de lançamento: 2021

Duração: 112 MIN.

Horário: 21h – (somente sábado)

Direção: Omar El Zohairy

Elenco: Ben Attal, Suzanne Jouannet, Charlotte Gainsbourg, Mathieu Kassovitz, Pierre Arditi, Audrey Dana, Benjamin Lavemhe, Judith Chemla, Camille Razat.

Gênero: Drama/Comédia

Classificação: a definir

Distribuidora: Imovision

Sinopse: Quando um truque de mágica dá errado na festa de aniversário de uma criança, o autoritário pai da família se transforma em uma galinha. Uma avalanche de coincidências absurdas recaí sobre todos.

SALA 4 – AMIGO SECRETO

País: BRASIL

Ano de lançamento: 2022

Duração: 128 MIN.

Horário: 15h30

Direção: Maria Augusta Ramos

Elenco: Carla Jimenez

Gênero: Documentário

Classificação: 14 anos

Distribuidora: Vitrine Filmes

Sinopse: Em 2019, a entrada do ex-juiz Sergio Moro no governo Bolsonaro e o vazamento de mensagens trocadas por ele com procuradores e autoridades abalam a credibilidade da Operação Lava Jato.

SALA 4 – ASSASSINO SEM RASTRO

País: USA

Ano de lançamento: 2022

Duração: 103 MIN.

Horário: 18h20

Direção: Martin Campbell

Elenco: Liam Neeson, Guy Pearce, Monica Bellucci

Gênero: Suspense/Ação

Classificação: 16 anos

Distribuidora: Diamond Films

Sinopse: Em Assassino Sem Rastro, Alex Lewis (Liam Neeson) é um assassino experiente com reputação de precisão discreta. Ele planeja se aposentar logo, mas recebe uma última tarefa antes que consiga realizar tal desejo de vida. O alvo é simples: uma pessoa. Isso até que descobre que o alvo é uma garota. Preso em um dilema moral, Alex se recusa a concluir um trabalho que viola seu código de ética e então pede para cancelar tal contrato.

SALA 4 – O HOMEM DO NORTE

País: USA

Ano de lançamento: 2022

Duração: 136 MIN.

Horário: 20h30

Direção: Robert Eggers

Elenco: Alexander Skarsgard, Nicole Kidman, Claers Bana

Gênero: Ação/Histórico

Classificação: 18 anos

Distribuidora: Universal Pictures

Sinopse: Baseado na obra de Shakespeare, Hamelt e a lenda viking de Amelth, O Homem do Norte segue uma história de vingança e loucura de um príncipe. Se passando no ápice da Landnámsöld, no ano de 914, o príncipe Amleth (Alexander Skarsgård) está prestes atingir maioridade e ocupar o espaço de seu pai, o rei Horvendill (Ethan Hawke), que acaba sendo brutalmente assassinado.

SALA 5 – A SUSPEITA

País: BRASIL

Ano de lançamento: 2021

Duração: 95 MIN

Horário: 16h – 20h30

Direção: Pedro Peregrino

Elenco: Glória Pires, Charles Fricks, Gustavo Machado.

Gênero: Ação

Classificação: 14 anos

Distribuidora: Imagens Filmes

Sinopse: Em A Suspeita, depois de ser diagnosticada com Alzheimer, a comissária da inteligência da Polícia Civil, Lúcia (Gloria Pires) decide se aposentar para cuidar de si e ficar mais perto de sua família. Entretanto, durante seu último caso, ela descobre um grande esquema criminoso e vira uma das principais suspeitas na própria investigação.

SALA 5 – MÁ SORTE NO SEXO OU PORNÔ ACIDENTAL

Países: ROMÊNIA/CROÁCIA/REPÚBLICATCHECA/LUXEMBURGO

Ano de lançamento: 2021

Duração: 106 MIN.

Horário: 18h10

Direção: Radu Jude

Elenco: Katia Pascariu, Claudia Ieremia,Olimpia Mala

Gênero: Comédia

Classificação: 18 anos

Distribuidora: Imovision

Sinopse: Emi trabalha como professora de História numa respeitada escola conservadora de Bucareste. No entanto, quando seu vídeo fazendo sexo com o marido vaza para todos os alunos, ela corre o risco de ser demitida. A instituição organiza uma grande reunião com pais de alunos, onde será decidido o destino da professora.

O endereço da Reserva Cultural de Niterói é Avenida Visconde do Rio Branco, 880 – São Domingos.

Foto destaque: Top Gun: Maverick é o maior sucesso da carreira de Tom Cruise