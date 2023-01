Fim de semana com tempo instável

O Sistema Alerta Rio prevê tempo instável neste sábado (28) com pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. A máxima será de 34ºC, e a mínima, 19ºC.

Previsão de pancada no domingo (29) e na segunda-feira (30). O céu seguirá com muitas nuvens no céu, e a temperatura máxima será de 36ºC. mínima de 20 graus.

Segunda-feira (31) de sol, chuva e calor. A temperatura segue nas alturas, com a máxima marcando 37ºC. e mínima de 21.

Na terça-feira o tempo e a temperatura seguem o mesmo padrão.