Fim de semana com tempo instável em várias regiões do estado

Isis Chaby

O final de semana em Niterói e arredores vai ser marcado pelo tempo instável. De acordo com o Climatempo, nesta sexta (17) e sábado (18) vai ter sol com muitas nuvens durante o dia e chuva a qualquer hora. No domingo (19), o dia contará com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. Já à noite, o tempo vai seguir firme.

A Defesa Civil alerta que neste período pode cair temporal em alguns pontos do município da cidade, com alagamentos, transbordamento de rios, deslizamentos isolados e quedas de árvores.





Os surfistas que quiserem aproveitar as ondas em Niterói vão ter que esperar por mais dias, pois o mar vai ficar calmo com uma fraca ondulação.

Em Búzios, o final de semana será de sol com muitas nuvens. No sábado (18), pode chover a qualquer hora. No domingo (19), períodos de céu nublado com chuva. O tempo fica firma à noite.

Os iniciantes de surfe poderão aproveitar as ondas pequenas de até 0,5 metro, em frente ao La Borie, em Geribá.

Já em Cabo Frio, o final de semana será marcado por sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. As condições de surf são fracas, com ondas pequenas de até 0,5 metro.

Em Saquarema, sol com muitas nuvens, mas com tempo firme na noite no domingo. As ondas pequenas de até 0,5 metro serão boas para iniciantes, porém com fracas condições de surf para os iniciados. Já em Maricá, o final de semana continuará de sol com muitas nuvens durante o dia, e períodos de nublado com chuva a qualquer hora.

A Região Serrana terá final de semana com muitas nuvens durante o dia no sábado, com chuva a qualquer hora. E, no domingo, sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite.