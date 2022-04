Fim de semana com pipoca e guaraná

Rafael Thomas

Fim de semana com programação intensa nas salas cinema de Niterói, para quem aprecia a grande arte na telona.

A estreia da semana fica a cargo do anime “Jujutsu Kaiser 0 – O filme”, do mesmo diretor dos episódios da série Jujutso Kaisen (2020). O que não falta é opção para a garotada.

Entre os destaques estão “Sonic 2”, o porco espinho mais querido do mundo dos games, volta para uma nova aventura, Já em “D.P.A. 3 – Uma aventura no fim do mundo”, os detetives que a criançada ama estarão em mais uma missão, e para os amantes da saga Harry Potter, podem conferir o “Animais Fantásticos – O segredo de Dumbledore”, filme que tem a participação da atriz brasileira Maria Fernanda Cândido. Outra grande pedida para o fim de semana é nacional, “Medida Provisória”, que traz Lázaro Ramos como estreante como diretor e Seu Jorge e Taís Araújo no elenco.

Confira abaixo a programação dos cinemas em Niterói.

Jujutso Kaiser 0 – O Filme é do mesmo diretor de episódios da série Jujutsu Kaisen (2020). O jovem Yuta Okkotsu tem um forte sentimento por uma amiga de infância que faz parte de seu passado. Isso acabou se transformando numa espécie de maldição que assombra Yuta.

Cinemark Plaza Shopping-

Sala 1- 18h15, 20h45

Sala 4- 14h30, 17h, 19h30

Kinoplex – Bay Market

Sala 4 – 18h30 , 20h45

Animais Fantásticos – Os Segredos de Dumbledore – O mundo mágico está em grande perigo, pois o poderoso mago das trevas Gellert Grinidelwald (Mads Mikkelsen) deseja tomar o controle. Para impedir que isso aconteça, o professor Alvo Dumbledore (Jude Law) precisará de ajuda.

Cinemark Plaza Shopping-

Sala 3 -16h40 , 20h15

Sala 5- 14h40, 17h50, 21h

Sala 6- 21h45

Kinoplex – Bay Market

Sala 1 – 14h30 , 17h20, 20h20

Reserva Cultural Niterói

Sala 4 – 15h , 18h

Cidade Perdida – Escritora de sucesso (Sandra Bullock), e ao mesmo tempo reclusa, entra em turnê para divulgar seu mais novo lançamento. A viagem envolve também o modelo (Channing Tatum) contratado para a capa do romance.

Cinemark Plaza Shopping-

Sala 1 -15h

Sala 2- 16h

Sala 7- 22h

Kinoplex – Bay Market

Sala 3 – 15h50 , 18h10

Reserva Cultural Niterói

Sala 3 – 20h50

Medida Provisória – Em um futuro fictício, no Brasil, um governo autoritário decreta uma medida provisória a uma proposta de indenização à população negra por conta do passado escravista.

Cinemark Plaza Shopping-

Sala 2- 18h45 ,21h20

Kinoplex – Bay Market

Sala 3 – 20h20

Reserva Cultural Niterói

Sala 2 – 16h,18h20, 20h40

D.P.A. 3 – Uma aventura no Fim do Mundo – O porteiro Severino achou a metade maligna de um medalhão misterioso e, ao colocá-lo no pescoço, tornou-se uma pessoa malvada. Agora, a turminha viajará para um lugar congelante, em busca da metade do bem, para salvar o querido parceiro.

Plaza Shopping-

Sala 7- 14h30 ,17h, 19h30

Kinoplex – Bay Market

Sala 4 – 14h , 16h15

Reserva Cultural Niterói

Sala 3 – 16h20, 18h40

Sonic 2 – Depois de salvar os humanos das garras do terrível Dr. Robotnik (Jim Carrey), Sonic pretende curtir um merecido descanso. Durante as férias do amigo Tom Wachowski (James Marsden), algo inesperado acontece e uma nova aventura está para começar.

Plaza Shopping-

Sala 6- 16h15 , 19h

Sala 8- 14h30 ,17h15, 20h

Kinoplex – Bay Market

Sala 2 – 14h40 , 17h10, 19h40

Reserva Cultural Niterói

Sala 5 – 15h30