Fim de semana chuvoso em Niterói e arredores

Nesse final de semana o calor vai dar uma trégua, mas em compensação o tempo vai ficar chuvoso em Niterói, Rio, São Gonçalo e Maricá o tempo deve ficar chuvoso e nublado.

Nesta sexta-feira (7) a previsão é de chuva o dia todo. O sol vai aparecer entre nuvens sábado e domingo, podendo chover de vez em quando. A temperatura não deverá passar de 25º e a mínima fica em 21º.

No Rio, chuva nesta sexta com um pouco mais de calor. Máxima de 27º e a mínima de 21º. No final de semana, deve fazer sol com muitas nuvens durante o dia, e chuva a qualquer hora.

Em São Gonçalo, a probabilidade de chuva é de 90%. Ao longo desta sexta-feira, vai chover durante o dia e a noite. No final de semana, o tempo deverá ficar nublado com a possibilidade de chuva a qualquer momento. A mínima deve chegar a 21º enquanto e a máxima 26º.

Nesta sexta-feira Maricá vai ter sol com muitas nuvens e com chuva no fim da manhã. A tarde e noite devem permanecer chuvosas. No final de semana, Maricá terá sol entre nuvens durante o dia e momentos de chuva a qualquer hora. A temperatura deve ficar entre 26º e 20º.