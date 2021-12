Fim de Malhação leva Globo fechar porta de entrada para jovens valores

Por: Flávio Ricco

Colaboração: José Carlos Nery

A descontinuidade de “Malhação” é um assunto que, mesmo nos interiores da Globo, ainda não foi inteiramente assimilado.

Por parte de alguns, há o entendimento que uma importante porta será fechada, trancando o acesso que por anos existiu para autores e atores na sua dramaturgia.

É meio que impossível discutir os motivos que determinaram essa decisão, mas diante de um fato consumado, resta saber como isso será tratado lá na frente.

Talvez, com o tempo, em vez de duas reprises ou sessão dupla do “Vale a Pena Ver de Novo”, se pense em algo novo de qualquer dos seus setores de produção.

Mas também, como outra questão, o que virá existir para permitir o ingresso de tantos valores em busca de uma oportunidade, como no passado aconteceu com Cauã Reymond, Thiago Lacerda, Débora Falabella, André Marques, Priscila Fantin, Thaís Fersoza, Marjorie Estiano e tantos outros?

É um assunto que a direção da Globo deve pensar.





TV Tudo

Não é por nada

A televisão aberta, nos últimos tempos, por razões até alheias à sua vontade, meio que foi obrigada a colocar de lado a programação infantil.

Apenas TV Cultura e SBT continuam resistindo.

Novo golpe

O fim de “Malhação” também é um passo atrás na atenção que as emissoras precisam dispensar ao seu público do futuro.

É preciso ter atrações que despertem a atenção desta faixa de público, hoje muito mais ligada nos joguinhos dos tablets e celulares.

Calma nessa hora

Já existem especulações sobre qual será a novela que vai substituir a reapresentação especial de “O Cravo e a Rosa” nas tardes da Globo.

Ninguém sabe nada até agora. Nem mesmo se a faixa vai continuar.

Outra questão

Nas novelas do passado, não chegava a ser preconceito, mas havia uma barreira silenciosa por parte de alguns, que torciam o nariz com os atores que trabalharam nos filmes de pornochanchadas.

Até Vera Fischer sofreu um pouco com isso.

Carmo ( Vera Fischer )

Parou com isso

Silvio de Abreu, que aliás fez várias pornochanchadas como diretor e ator, é que acabou com isso de certa forma.

Helena Ramos e Aldine Muller, entre outras, chegaram à televisão e às novelas, pelas mãos dele.

Exemplo da vez

Viviane Araújo, figura ligada ao samba e dos programas de humor, também passou um pouco por isso.

Pelas mãos do Aguinaldo Silva, depois de estrear na série “Brava Gente”, em “Bela, a Feia”, da Record, e “Império”, Globo, começou a ser chamada com mais frequência.

Desde já

Todas as grandes redes já iniciaram negociações com os principais partidos, visando a realização de debates nas eleições do ano que vem.

Parece que a ordem de sempre não deve mudar: Band faz o primeiro a Globo o último, nos dois turnos.

Interiores

Na Band, sobre também o desejo da Jovem Pan querer tirar seu lugar e realizar os primeiros debates, algumas pessoas lembraram a frase histórica do Romário:

“Chegou agora e já quer sentar na janelinha do avião”.

É por aí

Na Globo trabalha-se para definir, o mais rápido possível, a data de estreia de “Pantanal”, na faixa das 21h. Que será em março, ninguém mais tem dúvida.

Resta definir a dia: 14 ou 21.

Tudo indica

Ainda sobre a dramaturgia da Grupo Globo, tudo leva a crer que a ordem de sempre será restabelecida neste próximo ano, com todos os núcleos colocando trabalhos inéditos no ar.

Por aí se inclui o Globoplay. Depois de “Verdades Secretas 2”, virá “Paraíso Perdido”, de George Moura e Sérgio Goldenberg, baseado em obras de Nelson Rodrigues.

Bate – Rebate

· Produção do “Faustão na Band” está bem adiantada em seus trabalhos…

· … Desde o começo foi dada e obedecida a ordem de não se trabalhar somente com a estreia…

· … Mas também pensar no “programa do dia seguinte”.

· Bruna Marquezine continua na dela: muito trabalho…

· … Mas nenhum, por enquanto, voltado para a televisão, embora não faltem convites.

· Neste próximo ano, o “Que História é Essa, Porchat?” voltará a contar com a presença da plateia em suas gravações…

· … Serão mais 40 programas na nova temporada.

· Além de Ludmilla, André Ramiro é outra novidade da segunda temporada da série policial “Arcanjo Renegado”, do Globoplay…

· … Foi chamado para viver o jornalista Saulo. Gravações em andamento.

C´est fini

Record vai virar o ano trabalhando. “Reis”, em gravação, e a série “Todas as Garotas em Mim”, prestes a iniciar seus trabalhos, estão exigindo a atenção de todos.

A pausa nas atividades se dará em apenas alguns setores do entretenimento.

Então é isso. Feliz Natal a todos. Mas amanhã tem mais. Tchau!