Filmes para todos os gostos nos cinemas da cidade

Ação, biografias, ficção. Não faltam boas opções nos cinemas de Niterói essa semana. Confira:]

Eike – Tudo ou Nada

Filme baseado no livro homônimo de Malu Gaspar sobre a vida do ex-bilionário Eike Batista.

A história começa em 2006, quando a economia brasileira vivia o pré-sal. Batista decide criar então a OGX, uma petroleira, que o faz ser o sétimo homem mais rico do mundo, mas depois o leva a falência, tanto em dinheiro quanto poder e prestígio.

Direção: Andradina Azevedo e Dida Andrade

Elenco: Isabel Filardis, Bukassa Kabengele, Nelson Freitas

Gênero: Biografia

Classificação: 12 anos

Em cartaz no Cinemark e Reserva Cultural.

A Mulher Rei

O filme acompanha Nanisca (Viola Davis) que foi uma comandante do exército do Reino de Daomé, um dos locais mais poderosos da África nos séculos XVII e XIX.

Durante o período, o grupo militar era composto apenas por mulheres, entre as guerreiras está a filha de Nanisca, Nawi (Lupita Nyong’o), juntas elas combateram os colonizadores franceses, tribos rivais e todos aqueles que tentaram escravizar seu povo e destruir suas terras.

Conhecidas como as Amazonas Dahomey, ou Agojie o grupo foi criado por conta de sua população masculina enfrentar altas baixas na violência e guerra cada vez mais frequentes com os estados vizinhos da África Ocidental, o que levou Dahomey a ser forçado a dar anualmente escravos do sexo masculino, particularmente ao Império Oyo, que usou isso para troca de mercadorias como parte do crescente fenômeno do comércio de escravos na África Ocidental durante a Era dos Descobrimentos, o que fez com que mulheres fosse alistadas para o combate.

Direção: Gina Prince-Bythewood

Elenco: Sam Viola Davis, Thuso Mbedu, Lashana Lynch

Gênero: Histórico/Drama/Ação

Classificação: 16 anos

Em cartaz no Cinemark, Reserva Cultural e Bay Market

Órfã 2: A Origem

Leena Klammer/Esther Albright (Isabelle Fuhrman) está de volta para nos mostrar sua mente perversa e instável. Nesta prequela ao filme original de 2009, depois de orquestrar uma brilhante fuga de uma clínica psiquiátrica da Estônia, Esther viaja para os Estados Unidos se passando pela filha desaparecida de uma família rica que procura uma menina por quatro anos.

Após ser acolhida pela nova família, luxo e uma psicóloga, “Esther” começa a mostrar suas reais intenções com o pai e a mãe “biológicos”. Esther começa a ser vigiada por um detetive, que fará tudo para mostrar à família que a menina não diz ser quem é de verdade, colocando em risco a nova identidade da órfã.

No entanto, surge uma reviravolta inesperada que a coloca contra uma mãe que protegerá sua família da ‘criança’ assassina a qualquer custo, mesmo que signifique sua própria morte e a de todos.

Direção: William Brent Bell

Elenco: Isabelle Fuhrman, Julia Stiles, Rossif Sutherland

Gênero: Terror/Suspense

Classificação: 16 anos

Em cartaz no Cinemark, Reserva Cultural e Bay Market

Predestinado – Agiró e o espírito de Doutor Fritz

José Pedro de Freitas, mais conhecido por Zé Arigó (Dalton Mello), era um homem simples que morava junto com a sua esposa Arlete (Juliana Paes) em Congonhas, Minas Gerais.

Durante a década de 50, uma época em que a religião espírita não era tão conhecida e respeitada no país, Arigó tornou-se um símbolo de esperança através de suas cirurgias e curas espirituais.

Direção: Gustavo Fernandes

Elenco: Danton Mello, Juliana Paes, Marcos Caruso

Gênero: Drama

Classificação: 14 anos

Reserva Cultural

Avatar

Jake Sully (Sam Worthington) ficou paraplégico após um combate na Terra. Ele é selecionado para participar do programa Avatar em substituição ao seu irmão gêmeo, falecido. Jake viaja a Pandora, uma lua extraterrestre, onde encontra diversas e estranhas formas de vida.

O local é também o lar dos Na’Vi, seres humanóides que, apesar de primitivos, possuem maior capacidade física que os humanos. Os Na’Vi têm três metros de altura, pele azulada e vivem em paz com a natureza de Pandora. Os humanos desejam explorar a lua, de forma a encontrar metais valiosos, o que faz com que os Na’Vi aperfeiçoem suas habilidades guerreiras. Como são incapazes de respirar o ar de Pandora, os humanos criam seres híbridos chamados de Avatar.

Eles são controlados por seres humanos, através de uma tecnologia que permite que seus pensamentos sejam aplicados no corpo do Avatar. Desta forma Jake pode novamente voltar à ativa, com seu Avatar percorrendo as florestas de Pandora e liderando soldados. Até conhecer Neytiri (Zoe Saldana), uma feroz Na’Vi que conhece acidentalmente e que serve de tutora para sua ambientação na civilização alienígena.

Direção: James Cameron

Elenco: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

Gênero: Ficção Científica/Aventura

Classificação: 12 anos

Cinemark, Reserva Cultural, Bay Market