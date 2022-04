Filmes e séries de abril no streaming

Luiz Antonio Mello

Foto: série conta a vida de Marilyn Monroe.

O Brasil é o segundo país do mundo com mais assinantes de plataformas de streaming.

A luta pela audiência está fazendo as os canais se virarem, caçando novos diretores, atores e, principalmente, bom conteúdo, o que tem aberto mil possibilidades para os novos no mercado do audiovisual.

Amazon Prime Video, Netflix, Globoplay, HBO Max, Star+ e Disney+ disputam milhões de brasileiros passo a passo, ou frame a frame, garantindo gordos faturamento, em alguns casos, lucros estratosféricos.

A Netflix tem em torno de 20 milhões de assinantes, Amazon Prime Video, 18 milhões; Globoplay, 3 milhões. Para este mês de abril, os canais estão lançando produtos bem interessantes.

No Prime Video estão toda a Coleção 007, além da série original Outer Range, estrelada por Josh Brolin. Já o HBO Max terá Batman e Venom: Tempo de Carnificina, enquanto o Star+ lança Bel-Air, o remake dramático de Um Maluco no Pedaço.

Na Amazon Prime Video, Sentença. Protagonizada por Camila Morgado, a primeira temporada acompanha uma advogada que paga altos preços por aceitar os casos mais escandalosos e complexos do país.

O Mistério de Marilyn Monroe: Gravações Inéditas, na Netflix. Marilyn sempre será um ícone da cultura pop, e justamente por isso, as circunstâncias que rondam a sua morte continuam a render teorias até hoje. Neste documentário, um autor levanta novas hipóteses acerca do falecimento da estrela, compartilhando entrevistas em áudio com pessoas próximas da atriz.

Data de lançamento: 27/04

Better Call Saul: Temporada 6 estará na Netflix a partir do dia 19. Ozark: Temporada 4, Parte 2 – 29/04, na Netflix.

O Star+ anunciou o lançamento de suas principais séries originais brasileiras para o ano de 2022. O pretende lançar cinco seriados nacionais inéditos ainda este ano. Os projetos vão desde biografias, até suspense e comédia.

Um dos destaques é O Rei da TV, série que vai contar como Silvio Santos se tornou um dos maiores apresentadores da televisão brasileira. A série terá José Rubens Chachá no papel do homem do baú.

Mais, no Star +. Estrelado por Gal Gadot, Letitia Wright e Annette Bening, Morte no Nilo é a adaptação cinematográfica de um dos melhores contos de Agatha Christie. A história gira em torno do renomado detetive Hercule Poirot, que tenta solucionar um crime brutal que ocorreu durante um cruzeiro pelo Egito. Repleto de sedução, crime e amor, o longa obriga o espectador a acompanhar todos os desdobramentos desse mistério.

Data de lançamento: 20/04