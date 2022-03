Filmes do Oscar em cartaz em Niterói

Luiz Antonio Mello

Há tempos o Oscar deixou de premiar os melhores filmes. Valem os filmes mais engajados, mais politicamente corretos, moralistas, enfim, que seguem os regulamentos da auto proclamada sociedade progressista moderna.

Ainda assim, a estatueta tem o seu charme, tenta se manter na crista, nem que pra isso apele para bofetadas, como foi o caso de domingo quando o ator Will Smith subiu no palco e deu um tapa na cara do humorista e apresentador Chris Rock. Uma atitude que muita gente em Hollywood (e fora dela) acha que foi armada.

Nos cinemas de Niterói, vários filmes que ganharam ou foram indicados ao prêmio estão em cartaz. São obras que merecem ser vistas na tela grande, sala escura, áudio de qualidade e não numa telinha de celular ou até mesmo na TV.

Alguns filmes em cartaz, não só do Oscar:

O Alemão 2

Sinopse:

No complexo do Alemão, o policial civil Machado e seus comandados, Ciro e Freitas, executam uma missão secreta: a prisão de um grande líder do tráfico de drogas. Supervisionados pela delegada Amanda e seguindo as pistas de um informante, a ação sofre uma emboscada. Foragidos, os policiais são caçados por traficantes. Enquanto isso, no centro de operações, Amanda conduz uma investigação sobre o ocorrido e orienta o grupo a sair do Alemão com vida.

Direção: José Eduardo Belmonte

Elenco: Vladimir Brichta, Gabriel Leone, Leandra Leal, Aline Borges, Dan Ferreira, Digão Ribeiro, Zezé Motta, Mariana Nunes, Démick Lopes, Ricardo Gelli, Lucas Sapucahy, Alex Nader, Rafa Sieg.

A Pior Pessoa do Mundo

Sinopse:

A Pior Pessoa do Mundo é dividido em um prólogo, um epílogo e 12 capítulos que seguem Julie em sua busca por si mesma. Julie é jovem, bonita, inteligente e não sabe exatamente o que deseja em uma carreira ou parceiro.

Uma noite ela conhece Aksel, um conhecido romancista gráfico 15 anos mais velho que ela, e eles rapidamente se apaixonam. Todavia, ela também conhece um barista de café, Eivind, que também está em um relacionamento.

Julie tem que decidir, não apenas entre dois homens, mas também quem ela é e quem ela quer ser. Entre idas e vindas, Julie escolhe com quer ficar e mais problemas surgem em sua vida. O longa aborda um momento específico da vida em que a energia inquieta da imensa possibilidade da juventude se mistura com a sensação melancólica e existencial sobre aceitar a pessoa mais difícil que você pode conhecer: você mesmo – e que mudanças fazem parte de sua vida.

Direção: Joachim Trier

Elenco: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Hebert Nordrum

O Presidente Improvável

Sinopse:

O Presidente Improvável passeia pela trajetória do sociólogo, professor e ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Em uma longa entrevista, dialogando com material de arquivo e reflexões sobre sociologia, ciência política e vida pública,

FHC comenta temas atuais e os desafios econômicos do Brasil. Prestes a completar 91 anos, Fernando Henrique Cardoso destaca momentos da vida desde a juventude até a presidência, como sua participação no movimento estudantil, manifestações contra a Ditadura e na campanha pela presidencial.

A partir de sua dupla eleição à presidência, em 1994 e 1998, o longa apresenta diálogos do ex-presidente com grandes personalidades do Brasil e do mundo, tendo como pano de fundo, momentos cruciais na história recente do país.

Direção: Belisário Franca

Elenco: Fernando Henrique Cardoso, Bill Clinton, Gilberto Gil

Drive my Car

Sinopse:

Em Drive My Car, adaptado de um conto de Haruki Murakami, o filme segue duas pessoas solitárias que encontram coragem para enfrentar o seu passado.

Yusuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima) é um ator e diretor de sucesso no teatro, casado com Oto (Reika Kirishima), uma mulher muito bonita, porém também uma roteirista com muitos segredos, com que divide sua vida, seu passado e colaboração artística.

Quando Oto morre repentinamente, Kafuku é deixado com muitas perguntas sem respostas de seu relacionamento com ela e arrependimento de nunca conseguir compreendê-la completamente. Dois anos depois, ainda sem conseguir sair do luto, ele aceita dirigir uma peça no teatro de Hiroshima, embarcando em seu precioso carro Saab 900. Lá, ele conhece e tem que lidar com Misaki Watari (Toko Miura), uma jovem chauffeur, com que tem que deixar o carro. Apesar de suas dúvidas iniciais, uma relação muito especial se desenvolve entre os dois.

Direção: Ryusuke Hamaguchi

Elenco: Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada

A mulher de um espião

Sinopse:

O ano é 1940 em Kobe, a noite anterior ao início da Segunda Guerra Mundial. O comerciante local, Yusaku Fukuhara, sente que as coisas estão caminhando em uma direção perturbadora. Ele deixa sua esposa Satoko para trás e viaja para a Manchúria.

Lá, ele coincidentemente testemunhou um ato bárbaro e está determinado a trazê-lo à luz. Enquanto isso, Satoko é procurada por seu amigo de infância e policial militar, Taiji Tsumori. Ele diz a ela que uma mulher que seu marido trouxe da Manchúria morreu.

Satoko é dilacerado pelo ciúme e confronta Yusaku. Mas quando ela descobre as verdadeiras intenções de Yusaku, ela faz o impensável para garantir sua segurança e felicidade. Passado em uma época turbulenta e dilacerada pela guerra, que destino poderia esperar Satoko e Yusaku? Um thriller romântico dirigido pelo gênio Kiyoshi Kurosawa.

Direção: Kiyoshi Kurosawa

Elenco: Yû Aoi, Masahiro Higashide , Yuri Tsunematsu