Filme sobre Patrícia Acioli será exibido no Solar do Jambeiro

Sessão de ”A Juíza do Povo”, em nova edição do Cine Reflexão, vai ser gratuita

Nesta quarta (9), às 18h, vai acontecer, no Solar do Jambeiro, a quinta edição do “Cine Reflexão”. O público vai poder assistir, de forma gratuita, ao filme “A Juíza do Povo”.

Após a sessão, o diretor Humberto Nascimento e o desembargador João Batista Damasceno vão estar presentes em um debate aberto com a participação do público.

O filme conta a história do crime que chocou o país, afrontou a democracia e a independência do Poder Judiciário, colocou na prisão 11 policiais militares, inclusive o comandante do batalhão de São Gonçalo. O assassinato da juíza Patrícia Acioli, completou 11 anos, em 11 de agosto deste ano, com o documentário “Patrícia Acioli, a juíza do povo”.

O filme resgata personagens e memórias, traz imagens e histórias inéditas sobre a magistrada morta em 2011, por PMs do 7º BPM (São Gonçalo), em Piratininga, Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, onde morava. E a obra levanta ainda uma reflexão: o que mudou na política de segurança pública após o crime?

O documentário traz depoimentos das filhas de Patrícia Acioli, que tinham 10 e 12 anos na época do crime, da irmã da magistrada, de colegas de trabalho, de autoridades como o ex-secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, de ex-detentos da carceragem de Neves, em São Gonçalo, de parentes de um menor infrator que ela adotou, entre outros.

O “Cine Reflexão” é uma parceria entre Niterói Filmes, NuCine e Solar do Jambeiro.

Serviço:

Data: 09 de novembro

Horário: 18h

Classificação indicativa: 12 anos

Duração: 1h25

Local: Solar do Jambeiro

Endereço: Rua Presidente Domiciano, 195 – Ingá, Niterói – RJ