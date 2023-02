Em 7 de setembro de 1986, um atentado quase matou o ditador chileno Augusto Pinochet, em uma cidade chilena a 40 km da capital Santiago.

O ataque, levado a cabo pelo agrupamento guerrilheiro FMPR (Frente Patriótica Manuel Rodriguez), terminou com cinco mortos e 11 feridos. No entanto, a FPMR não alcançou seu objetivo principal de eliminar o ditador.

Baseado nessa história real, chega aos cinemas brasileiros no dia 16 de fevereiro, com distribuição da A2 Filmes, o filme “Morte a Pinochet”.

O filme foi indicado aos prêmios Camerimage 2021 (Golden Frog – Competição de Diretores Estreantes) e The Platino Awards for Iberoamerican Cinema 2021 (Platino Award – Melhor Filme de Estreia).

Enquanto o Chile vivia uma das ditaduras mais cruéis de Augusto Pinochet, poucos ousados consideravam o impossível: matar o tirano. O professor de educação física Ramiro, a psicóloga Tamara, e Sasha, nascida na favela, marcam o ataque armado para uma tarde de domingo em 1986. Ramiro, ex-professor de educação física que se dedicou à luta armada, esquecendo-se das relações pessoais; Sacha, um jovem humilde das favelas de Santiago, um entusiasta do futebol, sem formação política, e Tamara, uma psicóloga atraente que deixou uma família de classe alta para viver na clandestinidade e se tornou a única mulher com posto de comandante na Frente Patriótica: todos eles têm um objetivo comum – matar Pinochet.

O atentado

A FPMR decidiu planejar o atentado, no final de 1984, que foi denominado de “Operação Século XX” e estaria sob o comando de José Valenzuela, o comandante Ernesto, membro da direção nacional. Os dirigentes comunistas, ferrenhos opositores de Pinochet, e os poucos que sabiam da operação, diziam que “1986 seria decisivo na luta contra a ditadura”. Formou-se um grupo operativo comandados por Valenzuela e Cecília Magni que recebeu treinamento militar em Cuba para tal objetivo.

A formação do grupo que participaria do atentado ficou inteiramente a cargo da FPMR. Entretanto, as fortes medidas de segurança da ditadura dificultavam as tarefas de treinamento e logística dentro de território nacional.

Optou-se por uma emboscada em Cuesta Las Achupallas. Cesar Bunster e Cecília Magni se encarregaram em alugar uma casa nas redondezas onde se reuniu a totalidade da equipe e veículos que seriam utilizados na operação.

O lugar do atentado foi minuciosamente selecionado. Em um dos lados da estrada havia uma colina que dominava a rodovia. Do outro, no mesmo ponto, um barranco de 20 metros de altura. Os acidentes geográficos dificultariam a proteção, as manobras e a retirada da escolta de Pinochet. Um veículo com um trailer acoplado bloquearia qualquer possível saída.

O atentado estava planejado para o domingo, 31 de agosto de 1986, fim da tarde. Todavia, na noite anterior faleceu o ex-presidente Jorge Alessandri e Pinochet decidiu regressar a Santiago na madrugada do dia anterior, o que não estava previsto.

No domingo seguinte, 7 de setembro, cerca das 18h20 duas participantes do ataque alojadas em San Jose de Maipo, à margem da estrada, comunicam-se telefonicamente com o comandante Ernesto informando que a comitiva presidencial estava passando naquele momento diante delas. Imediatamente o grupo guerrilheiro se dirige ao local da emboscada.

Às 18h35, a comitiva presidencial chegava ao ponto do atentado. Em Cuesta Las Achupallas foi interceptada e os dois grupos de guerrilheiros começam os disparos. A troca de tiros começa.

O carro onde viajavam Pinochet e seu neto, numa ágil manobra do motorista, gira no sentido de retornar a El Melocotón, recebendo ainda o impacto de um foguete. Conseguem escapar apenas com leves ferimentos. Cinco escoltas morreram e 11 resultaram feridos. O atentado durou entre 5 e 6 minutos.

Cessado o tiroteio, o pessoal da FPMR, certo de ter alcançado seu objetivo, abandona o local, posta-se em seus veículos com as janelas abertas e as armas para fora, fazendo-se passar por gente de Pinochet. Conseguem, dessa forma, burlar a polícia e chegar a Santiago, refugiando-se em diferentes casas de segurança.

Imediatamente depois do atentado, o governo decreta o estado de sítio e inicia uma frenética busca dos responsáveis pelo atentado. Alguns veículos são localizados e somente Cesar Bunster é identificado, mas ele já se encontrava no exterior. A onda repressiva prende Ricardo Lagos, Germán Correa e Patrício Hales entre outros. Várias pessoas foram assassinadas durante a noite pela polícia política, uma delas o jornalista José Carrasco.

Segundo experts da CIA e do próprio governo cubano, o fracasso do atentado se deveu a que primeiro se atacou com fuzilaria e posteriormente com material explosivo quando deveria ter sido o contrário. Outro grande erro foi o uso do lança-foguetes americano LAW disparados a curta distância o que impediu que tivesse distância suficiente para penetrar no carro blindado onde viajavam Pinochet e seu neto. Pinochet só foi morrer de fato no dia 10 de dezembro de 2006.

Filme

A Direção é de Juan Ignacio Sabatini. O roteiro é de Sabatini, Nazareno Obregón Nieva, Pablo Parede e o elenco é formado por Daniela Ramírez, Cristián Carvajal, Juan Martín Gravina, Gabriel Cañas, Gastón Salgado, Julieta Zylberberg, entre outros.