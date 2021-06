Filme dos Beatles ganha uma nova e mudada versão. Se pudéssemos fazer isso com o nosso passado aliviando o peso?

Por Luiz Antonio Mello

O filme “Let it Be”, último dos Beatles, ganhou uma nova versão – com novo nome – prevista para ser lançada em agosto e que vai surpreender o planeta.

Sempre foi apaixonado pelos Beatles, principais responsáveis por minha formação musical, mas as lembranças e principalmente a saudade ganharam mais força por causa do programa “60 Minutos de Beatlemania”, que o mestre em música pop e em Beatles, o escritor, jornalista e pesquisador Ricardo Pugialli produz e apresenta aos sábados na Rádio LAM. Para ouvir a rádio é só entrar neste link: www.radiolam.com.br . Além disso, nesta semana meu amado pai, melhor amigo, teria feito 93 anos. Ele também era encantado com os Beatles.

“The Beatles: Get Back” é o novo nome do filme, com direção de Peter Jackson, o mesmo de “O Senhor dos Anéis”. O documentário promete exibir parte das 55 horas de cenas inéditas da versão lançada em 1970, além de 140 horas de áudio praticamente inéditas das sessões de gravação do derradeiro álbum de estúdio da banda, Let It Be.

O filme vai mostrar detalhes nunca vistos da última aparição ao vivo dos Beatles, tocando na cobertura da sua empresa, a Apple Corps. O show, que teve o tecladista Billy Preston como convidado, durou 42 minutos e só parou porque a polícia chegou para atender as reclamações dos vizinhos por causa do barulho. No final, John Lennon disse “espero termos passado na audição”.

Voltando a 1970, para fazer a primeira versão do filme, o então diretor Michael Lindsay-Hoog “infiltrou” câmeras nas gravações do álbum “Let it Be”, em 1969, e captou o clima que reinava entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Fastio, desânimo, fim de festa.

O que o diretor Peter Jackson fez com essa história foi o que, muitas vezes, sonhamos em fazer com as nossas vidas. Aliviar o peso, jogar cargas ao mar. No caso do filme, o navio é o mesmo, ou seja, a história é a mesma, mas o diretor Peter Jackson optou por mostrar momentos mais alegres, mais divertidos, mais solares.

Antes da pandemia, eu e meu irmão Fernando Mello costumávamos nos encontrar nas tardes de sábado na casa do querido primo Cornélio Melo para ouvir música, assistir a DVDs. Depois que todo mundo estiver vacinado, cidades liberadas, vou sugerir que a gente assista aos dois filmes. O de 1970 e o novo.

Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono e Olivia Harrison (viúva de George Harrison) deram consultoria ao diretor Peter Jackson que, muito animado, comentou que “vai fazer os fãs flutuarem. É como uma máquina do tempo que transportará o espectador de volta ao ano de 1969 para sentar no estúdio e assistir os quatro fazendo música boa juntos”.

A ideia original do filme era fazer um especial de televisão sobre os Beatles produzindo um novo álbum. O diretor do original Michael Lindsay-Hogg filmou a banda no estúdio de 2 de janeiro a 31 de janeiro de 1969. Segundo Jackson, as imagens que jamais foram mostradas publicamente até hoje contam uma história diferente sobre o fim dos Beatles. “Depois de rever todas as filmagens e áudio que Michael Lindsay-Hogg registrou 18 meses antes de eles se separarem, é simplesmente um incrível tesouro histórico. Claro, há momentos de drama – mas nenhuma das discórdias com as quais este projeto tem sido associado há muito tempo.

Assistir John, Paul, George e Ringo trabalhando juntos, criando músicas clássicas a partir do zero, não é apenas fascinante – é engraçado, edificante e surpreendentemente íntimo. É mais brilhantemente visual e espiritual, com muitas e muitas cenas dos Beatles brincando, zombando um do outro”, conta o cineasta.

