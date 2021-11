Filme A Árvore Que Chorava Sangue está na reta final

O filme A Árvore Que Chorava Sangue do cineasta, produtor e roteirista, Janderson Rodrigues já se encontra na reta final de realização. As gravações foram na cidade de Suzano em São Paulo numa floresta durante cinco dias e 12 horas por dia e teve cenas também na Kombi.

A história escrita pelo autor conta sobre um grupo que resolve acampar durante um final de semana sem celular porém ao chegarem no local, eles são atacados por uma família de canibais mas descobrem que existem muito mais por trás da família. E uma ligação com uma das suposta vítima. Tudo isso com elementos de bruxaria e misticismo.

No decorrer da trama tem elementos de misticismo e bruxaria. O longa-metragem de terror é uma produção da Estrada Films. O elenco conta com três grandes nomes da televisão e do cinema brasileiro. O ator Rogerio Rolimm que fez o papel de Jesus na novela Apocalipse na Record TV, fez atuação na novela América, Andando nas Nuvens, Linha Direta, Você Decide, Zorra Total, Uga Uga e Chiquinha Gonzaga na Rede Globo e atualmente está fazendo atuação na novela Nos Tempos do Imperador.

A atriz Fernanda de Jesus que fez vários filmes, como a Boca do Lixo, Passaporte Para O Inferno, Dona Flor e Seus Dois Maridos e Amadas e Violentadas. A Debora Munhyz que é uma matriarca do cinema e já fez 54 filmes, várias novelas e 100 peças de teatro e foi a rainha do Zé do Caixão e fez todos os seus filmes.