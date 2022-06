Filipe Toledo é campeão do Rio Pro em Saquarema

Quatro vezes Filipe Toledo. Na manhã desta terça-feira (28), o surfista brasileiro conquistou o tetracampeonato do Rio Pro ao vencer o compatriota Samuel Pupo na decisão, na Praia de Itaúna, Saquarema, Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A competição é válida pela Liga Mundial de Surfe (WSL). Com a vitória, Toledo chegou ao segundo título na atual temporada.

Toledo já havia vencido a etapa de Saquarema em 2015, 2018 e 2019. Com o quarto título, ele supera Dave Macaulay, campeão em 1988, 1989 e 1993. Na decisão contra Pupo, Toledo venceu com boa margem: 18,67 a 10,73. Durante a final, uma das ondas surfadas pelo agora tetracampeão recebeu nota 10,00.

A dupla chegou à final após eliminar dois outros brasileiros. Pupo derrotou o campeão olímpico Ítalo Ferreira, enquanto Toledo bateu Yago Dora, também na manhã desta terça. Filipe Toledo também assegurou a liderança do ranking mundial. A próxima etapa do Mundial de Surfe está marcada para acontecer entre 12 e 21 de julho, em Jeffreys Bay, na África do Sul.

Na categoria feminina, o título ficou com Carissa Moore, que derrotou Johanne Defay pelo placar de 15,45 a 12,33. A brasileira Tatiana Weston-Webb teve sólido desempenho ao alcançar as semifinais e terminar o Rio Pro na terceira colocação. Nas semis, ela foi derrotada justamente pela campeã Moore, pelo placar de 14,60 a 11,77.