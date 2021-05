Filipe Bittencourt deixa a Câmara de Maricá para assumir Secretaria de Esporte

Eleito com 2.386 votos como o sexto vereador mais votado de Maricá nas eleições municipais de 2020, Filipe Bittencourt (MDB) anunciou que vai deixar a Câmara de Vereadores para assumir a Secretaria de Esportes e Lazer da cidade. Pela frente, o novo chefe da pasta afirma que terá o desafio importante de promover a saúde física dos maricaenses em plena pandemia do Coronavírus.

Essa será a sua segunda passagem pela Secretaria de Esportes e Lazer. Em sua primeira administração ele promoveu mudanças significativas na gestão do esporte sendo um dos responsáveis pela visibilidade dada a muitos atletas da cidade. Bittencourt disse estar muito honrado e satisfeito em receber o convite do prefeito Fabiano Horta (PT), que demostra a confiança em seu trabalho que motivou o convidou para assumir a Secretaria com a missão de avançar com grandes projetos esportivos para toda a cidade.

“A atividade esportiva sempre teve grande importância na saúde física e mental das pessoas. Em tempos de pandemia, e após ela, precisamos incluir o exercício físico na nossa rotina. Sendo ele receitado com cada vez mais frequência por médicos e psicólogos para combater ansiedade, depressão e uma série de outros problemas”, afirmou o novo secretário.

O novo secretário se disse apaixonado por esportes e que isso vai mais além que torcer para o seu time do coração – ele é vascaíno – no fim de semana ou jogar bola com os amigos, mas que acredita no poder da ação social por meio do esporte e sua capacidade de melhorar a qualidade de vida.

“O que me encanta é o poder que o esporte tem de transformar a vida das pessoas”, diz.

Além de trazer novo fôlego para a secretaria, Bittencourt aponta que será um secretário de continuidade da gestão Carlos Vagner. Para isso, conta com a equipe da Secretaria de Esporte e Lazer pelo trabalho que vêm desenvolvendo. Entre os projetos a serem continuados, estão os de iniciativas sociais e esportivas desenvolvidos pela pasta, como os projetos Esporte Presente e o Projeto Maricá Mais Esporte edições 1 e 2.

Em seu lugar, na Câmara de Vereadores, assumirá o primeiro suplente do MDB, Rony Petterson, para complementar o quadro de vereadores da cidade.

Marcelo Almeida