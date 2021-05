Filiação de Eduardo Paes e Rodrigo Maia pode transformar o PSD em força no Rio

Após o anúncio do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de que vai deixar o Democratas (DEM) para se filiar ao PSD, a ida do governador Cláudio Castro para a legenda para uma possível disputa de sua reeleição ao Governo do Estado fica inviabilizada. Enquanto Castro agora tenta uma nova legenda e já tem recebido convites para montar uma aliança de Centro-Direita, o PSD deve receber o deputado Rodrigo Maia, que já pediu desfiliação do DEM.

Caso se confirme a filiação de Rodrigo Maia, somada à entrada de Eduardo Paes, o PSD ainda pode levar outros nomes importantes da política fluminense, como Pedro Paulo (DEM) e Marcelo Calero (Cidadania), que ocupam secretarias na Prefeitura do Rio, além dos vereadores César Maia (DEM) e Carlo Caiado (DEM), este presidente da Câmara do Rio.

Essa guinada do PSD ao Centro, se afastando de nomes ligados ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), é liderada por Gilberto Kassab, presidente nacional do partido. Ele quer tornar a legenda o apoio de Centro a uma possível candidatura do ex-presidente Lula ao Planalto. Nessa aliança, que começou a ser costurada na curta passagem de Lula por Brasília recentemente, o Partido dos Trabalhadores tenta dar apoio ao nome de Marcelo Freixo (PSOL) ao Governo do Estado em troca de apoio dos psolistas na disputa federal.

Apesar de a negociação passar pelo apoio de Freixo ao Estado, Paes comentou que não descarta a possibilidade de lançar o nome do advogado Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), como candidato ao Governo do Rio. Castro, por sua vez, quer rivalizar com Freixo com um discurso à Direita, marcando posição contra a abordagem do PSOL em temas como segurança pública para dar visibilidade a sua postura conservadora.

As movimentações para alianças para 2022 mexem ainda com a dinâmica em São Paulo, onde o PT tem proposta semelhante de apoio a Guilherme Boulos (PSOL) para o Governo do Estado, em troca de apoio a Lula para a Presidência. Nesse cenário, Geraldo Alckmin, que se orgulha de ter a ficha de filiação número 7 do PSDB, pode deixar a legenda para ingressar no PSD de Kassab para vir senador na chapa com Boulos para governador e Lula para presidente. Alckmin condiciona sua saída ao nome tucano ao Governo de São Paulo. Caso João Dória não venha a reeleição para sair presidente e o nome escolhido não seja o seu, mas do vice-governador Rodrigo Garcia, ele deixa a legenda.