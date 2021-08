Filhotes de éguas da pesquisa para soro anticovid nasceram com anticorpos

Desde que o Instituto Vital Brazil (IVB) iniciou o estudo para a produção do soro anticovid-19 através do plasma do sangue de cavalos os pesquisadores só têm o que comemorar. Agora os filhotes de éguas imunizadas para pesquisa de soro anticovid nasceram com anticorpos contra a doença. A informação foi confirmada pelo instituto que ainda pontuou que o leite das éguas prenhas também continham anticorpos. A pesquisa. já foi aprovada pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisas (Conep).

De acordo com o IVB a grande novidade identificada pelos pesquisadores é que os potros nascidos de três éguas que participam do experimentam nasceram imunizados contra a Covid-19, mesmo processo que tem ocorrido em bebês nascidos de grávidas vacinadas. O foco da atual presidente do instituto é que o soro seja liberado o mais rápido possível. A pesquisa encontra-se hoje na fase pré-clínica, ou seja, em testes em animais.

A pesquisa ainda precisará de aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para depois ser liberada para os testes em humanos e esse ensaio deverá acontecer em 41 pacientes. “O Instituto Vital Brazil possui know how em produção de soros hiperimunes a partir do plasma de cavalos há mais de 100 anos. O uso potencial da imunização passiva por esse tipo de terapia representa um caminho viável de combate à Covid. Os soros produzidos pelo Instituto Vital Brazil têm excelentes resultados de uso clínico, sem histórico de hipersensibilidade ou quaisquer outras eventuais reações adversas há décadas”, explicou Priscilla Palhano, presidente do IVB.

Em maio de 2020 o Instituto Vital Brazil (IVB) anunciou o projeto para desenvolver um soro hiperimune para o tratamento da Covid-19. O centro de pesquisa tem apoio da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o experimento é feito através do o plasma do sangue de cavalos. Os equinos começaram a receber as doses do vírus para a produção de anticorpos. O vírus é colocado no cavalo, em pequenas quantidades, e o animal produz os anticorpos para neutralizar o veneno. O plasma sanguíneo vira a base para a imunização e as hemácias (glóbulos vermelhos) são devolvidas ao animal.