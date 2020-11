Filhote de tucano é resgatado no Baldeador

Um filhote de tucano foi resgatado pela Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói, na tarde de sábado (dia 7). O animal foi encaminhado para Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), que fica em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio, para verificar as condições de saúde e acompanhamento.

“Recebemos um chamado através do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) para resgatar o animal. Ele provavelmente caiu do ninho. Está sendo levado para o CRAS, em Vargem Pequena, onde ele será cuidado. O morador encontrou o animal no Baldeador e nos entregou“ disse Jociley Neves, coordenador da Guarda Ambiental de Niterói. A Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói orientou que casos como esse, é importante que a população não toque nos animais e entre em contato através do número 153 que atende no CISP, para que o resgate possa ser feito de forma adequada e os parceiros corretos acionados para atendimento ao animal.

A GM tem um procedimento para cada tipo de demanda. Após serem acionados, resgatam o animal, que tem suas condições físicas avaliadas pela equipe e, caso não apresente nenhum tipo de ferimento, é reintegrado à unidade de conservação mais próxima. Apenas neste ano foram registrados o resgate de mais de 1.975 animais silvestres. Já os que são capturados e apresentam algum tipo de ferimento são encaminhados para instituições como o Centro de Reabilitação; Econservation, empresa de estudos e projetos ambientais, Centro de Triagens de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica; ou Instituto Vital Brazil quando é o caso de cobra venenosa.