Filhote de elefante-marinho é encontrado em Ponta Negra

Um filhote de elefante-marinho foi encontrado, na tarde de domingo (12) vagando pela Praia da Sacristia, em Ponta Negra, Maricá. O animal foi encontrado debilitado sobre as pedras, e um representante do Econservation – Estudos de projetos Ambientais orientou para que os curiosos não se aproximassem e nem tocassem no animal.

O contato dos pesquisadores com o elefante-marinho foi feito mantendo uma distância segura. De acordo com representantes do órgão, o animal pode passar um bom período sem se alimentar, devido a sua massa de gordura corporal e nessa segunda-feira (13) eles retornariam no mesmo local onde a espécie foi avistada para checar se o animal ainda estaria por lá.

O elefante-marinho é um mamífero carnívoro, adaptados à vida aquática. Estes animais receberam esse nome devido ao formato de seu nariz, que lembra uma tromba, que quando inflado, pode atingir aproximadamente 40 cm. É bem comum a confusão na comparação entre leões marinhos e elefantes marinhos.